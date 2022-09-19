İşte evde diş taşı temizlemenin yöntemleri

Dişlerin yıpranmasına daha fazla fırsat tanımadan diş taşını temizlemek çok önemli. Diş Taşı diş yapısında oluşan bir plaklaşma. Ağız içindeki bakterilerin diş üzerinde bir süre sonra meydana getirdiği, tabaka olarak da ifade edilebilir. Diş taşı hemen hemen herkeste görülebiliyor. Eğer diş taşı temizliği ihmal edilirse diş eti iltihabına kadar riskli bir ağız hastalığına dönüşüyor.

İşte diş taşından kurtulmanın evdeki çözümleri:

CEVİZ SUYU İLE DİŞ TAŞINA SON!

Malzeme:

2 bardak içme suyu

10 adet ceviz içi ve birkaç dal ceviz yaprağı

Hazırlanışı:

Diş taşı temizleme yöntemleri denince akla ilk olarak karbonat gelir. Karbonatın gücünü Hindistan cevizi ile ikiye katlayabilirsiniz.

Diş taşı ceviz kabuğu kullananlar tarafından en iyi şekilde giderilmektedir. Cevizin kabuğu kadar kendisi de bu konuda uzman. 10 adet ceviz içini ve yaprakları bir tencereye ekleyerek kaynatın. Bir süre suyun soğumasını bekleyin.

Ceviz suyunu isterseniz gargara şeklinde kullanarak verimli sonuçlar alabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ & KARBONAT GÜÇ İKİLİSİ

Malzeme:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

2 damla nane yağı

Yarım çay kaşığı karbonat

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri minik bir kap içinde karıştırın ve kıvamlı bir hal almasını sağlayın.

1 hafta boyunca bu macunu kullanarak dişlerinizi temizleyin.

LİMONLU MACUN FERAHLIĞI

Malzeme

2 yemek kaşığı limon

1 yemek kaşığı karbonat

Yarım kaşık zeytinyağı

2 kaşık çekirdek

500 ml içme suyu

Hazırlanışı:

Doğal diş taşı temizleme yöntemi için kullanacağınız bu karışımı doğal macununuz olarak da düzenli olarak kullanmanız mümkün.

DOĞAL İLAÇ ALOE VERA ETKİSİ

Malzeme:

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı karbonat

Hazırlanışı:

Evde diş taşı temizliği yapanlar arasında bitkisel tarifleri sevenlerin zaten çoğu şifalı aloe vera bitkisine sahip.

Tüm malzemeleri karıştırarak bir macun elde edin.

Bir gün kavanoz içinde bekleterek daha etkili olmasını sağlayın.

AKTİF KÖMÜR DİŞ TAŞINI YOK EDİYOR

Malzeme:

2 kaşık içme suyu

1 adet aktif kömür kapsülü

Hazırlanışı:

Son zamanlarda aktif kömür, bakım ürünlerinde sıkça kullanılmakta. Şimdi de diş taşını temizlemek için tercih ediliyor.

Diş taşı temizleme kürü hazırlarken siyah bir malzeme kullanacak olmak sizi şaşırtmasın, sonuç bembeyaz olacak

Aktif kömür kapsülünü bir kap içinde su ile karıştırın ve macun kıvamına getirin.

Daha sonra dişlerinizi fırçalarken bu macundan faydalanın.

Diş taşından kurtulmanın bir diğer yolu aktif kömür, daha ferah dişlere sahip olmanızı sağlayacak.