Evde diş taşlarından nasıl kurtulursunuz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Evde diş taşlarından nasıl kurtulursunuz
Diş taşı yani tartar pek çok insanın baş belasıdır. Peki diş taşlarınızdan evde pratik yollarla nasıl kurtulabilirsiniz? İşte o yöntemler...

Eğer diş taşı temizliği ihmale gelirse diş mineleri zarar görüyor ve diş çürümeleri ortaya çıkıyor. Bu nedenle diş tartarlarından uzak durmak gerekiyor. Peki, bu nasıl olacak. İşte evlerinizde yapabileceğiniz diş taşını söküp atan pratik yöntemler...

Dişlerin yıpranmasına daha fazla fırsat tanımadan diş taşını temizlemek çok önemlidir. Diş taşı diş yapısında oluşan bir plaklaşmadır. Ağız içindeki bakterilerin diş üzerinde bir süre sonra meydana getirdiği, tabaka olarak da ifade edilir.

CEVİZ SUYU İLE DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ

Malzeme:

2 bardak içme suyu.

10 adet ceviz içi.

Hazırlanışı:

Karbonatın gücünü Hindistan cevizi ile ikiye katlanır.
Cevizin kabuğu kadar kendisi diş taşlarına iyi gelir.
10 adet ceviz içini kaynatın. Suyun soğumasını bekleyin ve dişlerinizi fırçalayın. Gargara şeklinde de kullanabilirsiniz.

KARBONAT HİNDİSTAN CEVİZİ

Malzeme:

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı.
2 damla nane yağı.
Yarım çay kaşığı karbonat.

Hazırlanışı:

Malzemeleri minik bir kap içinde karıştırın ve kıvamlı hale getirin. 1 hafta boyunca bu macunu kullanın.

LİMONLU MACUN

Malzeme

2 yemek kaşığı limon.
1 yemek kaşığı karbonat.
Yarım kaşık zeytinyağı.
2 kaşık çekirdek.
500 ml içme suyu.

Hazırlanışı:

Doğal diş taşı temizleme yöntemi için kullanacağınız bu karışımı doğal macununuz olarak da gün içinde yemeklerden sonra kullanabilirsiniz.

ALOE VERA

Malzeme:

1 yemek kaşığı aloe vera jeli.
1 yemek kaşığı limon suyu.
1 yemek kaşığı karbonat.

Hazırlanışı:

Malzemeleri karıştırarak bir macun elde edin ve dişlerinizi fırçalayın. Bir gün kavanozda bekletilip kullanılırsa daha fazla etkisi oluyor.

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