İbn-i Sina’nın asırlar öncesinden ömürlük reçetesi ortaya çıktı. Genç kalmak isteyenlere müjde

İbn-i Sina’nın asırlar önce insan sağlığına katkı sağlayacak birçok besini önerdiği biliniyor. Bunlardan biri de şalgam olması dikkatlerden kaçmadı.

İbn-i Sina, şalgamın hem gençlik hem de direnç kaynağı olduğunu belirtti.

ŞALGAM NEDİR?

Şalgam, turp ailesinden gelen ve şalgam suyu olarak da tüketilen bir bitki olduğu biliniyor.

Tohumlarıyla yetişen şalgam, yıl boyunca bulunabilen bir sebze olduğu bildirildi.

ŞALGAMIN FAYDALARI

Şalgamın faydaları saymakla bitmez. İçindeki demir, kalsiyum ve vitaminler sayesinde vücudun güçlenmesine ve hastalıklara karşı direnmesine yardımcı olur. Ayrıca afrodizyak, iştah açıcı, toksin atıcı, sindirim dostu, diş sağlığı koruyucu ve kan yapıcı özelliklere de sahiptir.

Şalgam, mide, karaciğer, akciğer, bronş, kan dolaşımı, hemoroid, kolesterol ve şeker gibi birçok sağlık sorununa iyi gelir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları da önler. Anne sütünü arttırması da şalgamın diğer bir faydasıdır.

Şalgam, doğanın en güçlü antibakteriyel ve antibiyotik besinlerinden biridir. Potasyum, magnezyum ve C vitamini bakımından zengindir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda da etkilidir. Bu nedenle şalgam, gençleşmenin ve hastalıklardan korunmanın doğal yolu olarak görülebilir.

ŞALGAM NASIL YAPILIR?

Şalgam suyu, ev yapımı olabileceği gibi marketlerden veya büfelerden de alınabilir. Evde yaparken kıvamının iyi olması önemlidir. Şalgam, şeker, su ve limon suyu ile birlikte havuç ve pancar gibi sebzelerden elde edilir. Kaya tuzu ve yarım ekmek de içeceğin lezzetini artıran diğer malzemelerdir. Şalgam suyunun acılığını seviyorsanız, biber ekleyerek damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Pancar, havuç ve şalgamları ekmekli bir tülbente yerleştirdikten sonra, limon tuzu, kaya tuzu, şeker ve su ilave ederek şalgam karışımını hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde 15 gün bekletip, ekmek parçasını çıkardıktan sonra, şalgam suyunu servis yapabilirsiniz. Şalgam, farklı tariflerde de kullanabileceğiniz bir malzemedir. Tatlıdan tuzluya, birçok yemekte şalgamın renk ve lezzet katkısı vardır. Şalgam, salata ve mezelerin yanı sıra, unlu mamullerde de rengarenk bir görüntü sağlar.