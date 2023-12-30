İbn-i Sina’nın asırlar öncesinden ömürlük reçetesi ortaya çıktı. Genç kalmak isteyenlere müjde

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Naim Arıoğlu
İbn-i Sina’nın asırlar öncesinden ömürlük reçetesi ortaya çıktı. Genç kalmak isteyenlere müjde
İbn-i Sina’nın asırlar öncesinden ömürlük reçetesinden genç kalmak isteyenlere şalgamın çıkması dikkat çekti.

İbn-i Sina’nın asırlar önce insan sağlığına katkı sağlayacak birçok besini önerdiği biliniyor. Bunlardan biri de şalgam olması dikkatlerden kaçmadı.

İbn-i Sina, şalgamın hem gençlik hem de direnç kaynağı olduğunu belirtti.

ŞALGAM NEDİR?

Şalgam, turp ailesinden gelen ve şalgam suyu olarak da tüketilen bir bitki olduğu biliniyor.

Tohumlarıyla yetişen şalgam, yıl boyunca bulunabilen bir sebze olduğu bildirildi.

salgam-nedir-faydalari-nelerdir-8.jpg

ŞALGAMIN FAYDALARI

Şalgamın faydaları saymakla bitmez. İçindeki demir, kalsiyum ve vitaminler sayesinde vücudun güçlenmesine ve hastalıklara karşı direnmesine yardımcı olur. Ayrıca afrodizyak, iştah açıcı, toksin atıcı, sindirim dostu, diş sağlığı koruyucu ve kan yapıcı özelliklere de sahiptir.

Şalgam, mide, karaciğer, akciğer, bronş, kan dolaşımı, hemoroid, kolesterol ve şeker gibi birçok sağlık sorununa iyi gelir. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları da önler. Anne sütünü arttırması da şalgamın diğer bir faydasıdır.

Şalgam, doğanın en güçlü antibakteriyel ve antibiyotik besinlerinden biridir. Potasyum, magnezyum ve C vitamini bakımından zengindir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklarda da etkilidir. Bu nedenle şalgam, gençleşmenin ve hastalıklardan korunmanın doğal yolu olarak görülebilir.

image-removebg-preview.png

ŞALGAM NASIL YAPILIR?

Şalgam suyu, ev yapımı olabileceği gibi marketlerden veya büfelerden de alınabilir. Evde yaparken kıvamının iyi olması önemlidir. Şalgam, şeker, su ve limon suyu ile birlikte havuç ve pancar gibi sebzelerden elde edilir. Kaya tuzu ve yarım ekmek de içeceğin lezzetini artıran diğer malzemelerdir. Şalgam suyunun acılığını seviyorsanız, biber ekleyerek damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Pancar, havuç ve şalgamları ekmekli bir tülbente yerleştirdikten sonra, limon tuzu, kaya tuzu, şeker ve su ilave ederek şalgam karışımını hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı ağzı kapalı bir şekilde 15 gün bekletip, ekmek parçasını çıkardıktan sonra, şalgam suyunu servis yapabilirsiniz. Şalgam, farklı tariflerde de kullanabileceğiniz bir malzemedir. Tatlıdan tuzluya, birçok yemekte şalgamın renk ve lezzet katkısı vardır. Şalgam, salata ve mezelerin yanı sıra, unlu mamullerde de rengarenk bir görüntü sağlar.

İlgili Haberler
İbn-i Sina'nın yüzyıllık reçetesi ortaya çıktı. Sadece bir kaşığı yetiyor
İbn-i Sina’nın kitabında yer alıyor. ‘Hayat iksiri’ olarak bilinen doğal ilacın faydaları saymakla bitmiyor
İşte İbn-i Sina’nın performans artıran reçetesi
İbn-i Sina’nın eserinden birçok hastalığa deva olan ot ortaya çıktı
Son Haberler
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı Gündem
Sözcü'de 24 muhabir yılbaşı öncesi işten çıkarıldı
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü Otomotiv
Citroën ë-C3'e 'Ecobest' ödülü
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı Dünya
Meksika'da partiye silahlı saldırı: 6 ölü 26 yaralı
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar Sağlık
Yılbaşı sofrasında sağlıklı olmak için altın kurallar
Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı Spor
Real Madrid'in dudak uçuklatan Mbappe teklifi ortaya çıktı
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu Ekonomi
Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi? Keşfet
Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi?