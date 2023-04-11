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Evde gözaltı morluklarını geçirme yöntemleri

Çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan gözaltı morluklarını evde geçirebileceğiniz yöntemler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:23
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Evde gözaltı morluklarını geçirme yöntemleri

Evde gözaltı morluklarını geçirme yöntemleri
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Halk TV’de yer alan habere göre; Genetik ya da stres nedeniyle sizin de gözaltlarınız morsa ve bu durumdan dolayı özgüven sorunu yaşıyorsanız bu doğal yolları deneyebileceğiniz vurgulandı.

İşte gözlerinizin ışıltısını yeniden verecek olan o yöntemler...

1. Patates

Patatesi çiğ olarak dilimleyip göz çevrenize yerleştirin ve yaklaşık 20 dakika bekletin. Bir diğer yöntem olarak patatesi rendeledikten sonra, bir tülbent yardımıyla suyunu sıkıp, bu suyu göz çevresine sürün. İçerdiği nişasta ve C vitamini, patatesi gözaltı morluklarının tedavisinde faydalıdır.

2. Salatalık

İçeriği ile cilt renginin açılmasını sağlayan salatalık kullanılır. Sulu olduğuna emin olduğunuz bir salatalığı bir süre buzdolabında bekletin ve daha sonra kabuklarını kesmeden, dilimleyerek gözaltlarınıza yerleştirin. Salatalık gözaltı morluklarının dışında göz çevresindeki şişliklerin giderilmesinde de etkilidir.

3. Üzüm Çekirdeği Yağı

Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar ile gözaltı morluklarının rengini açar. Üzüm çekirdeği yağını, haftada 2-3 kere göz çevrenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

4. Aloe Vera

Aloe vera jelini, gözaltına masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu jel, göz çevresini nemlendirir ve aynı zamanda deri renklenmesi anlamına gelen pigmentasyonu azaltır.

5. Yeşil Çay

Demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çay poşetlerini, gözlerinizin üstüne yerleştirerek göz çevrenizin rengini açabilirsiniz. Yeşil çay, göz çevresindeki kan dolaşımını artırıp bu sonucu yaratır.

6. Gül Suyu

Cildi yenileyebilen gül suyu, gözaltı morluklarına iyi gelir. Her gün bir pamuk yardımıyla göz çevrenize uygulayacağınız gül suyu, 4 haftada olumlu etki yaratır.

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