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Soğan doğrarken bunları yapanlar gözyaşına veda ediyor

Soğan ve sarımsakta sülfür ihtiva eden amino asitlerin türevleri de bulunuyor. Peki, Soğan doğrarken neden gözlerimiz yaşarır? İşte konu ile ilgili önemli bilgiler…

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:05
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Soğan doğrarken neden göz yaşarır

Soğan doğrarken bunları yapanlar gözyaşına veda ediyor
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Bir soğanı kestiğinizde bunlardan “S1 propenylcysteinesulphoxide” adı verilen kısım çözülür ve gözlerimizi tahriş eden “proponal-S oxit” adlı kısmı ortaya çıkar. Kimya ilminin karışık kelimeleri aklımızı karıştırmadan esasa geçersek, bu maddenin gözümüze değmesi ile bir çeşit hidroliz olur ve içinde eser miktarda bulunan sülfrik asit gözümüzü yakar ve yaşarmasına neden olur.
Bu bileşimler çok dengeli değil. Sözgelimi çok düşük bir ısı işlemi sonucunda dahi tamamen yok olurlar. Bu nedenle de pişmiş soğanda hiç bulunmazlar ve göz yaşartamazlar. Soğan doğrarken gözlerinizin yaşarmaması için önerilen birçok önlem var.

Uzman şefler soğanı kesmeden önce ıslatmayı, keserken de ıslak tutmayı ya da soğanı çeşmeden akan suyun altında kesmeyi öneriyor.

Bir başka görüş ise soğan doğrarken ağızdan nefes almayı tavsiye ediyor. Bu görüşe göre gaz nefesimizle birlikte burnumuza girip gözümüze yaklaşmak yerine doğrudan ciğerlerimize giriyor ve dışarı çıkmıyor. Bunu sağlamak için de dişlerimizin arasına bir metal kaşık koymak yeterliymiş.

Soğan doğrarken gözlerimizin yaşlanmasını önlemek için, soğanın doğranılmasına tepesinden başlanılması ve cücüğünün en sona bırakılması veya soğanı doğramadan önce yarım saat buzdolabında tutulması önerileri sıralanıyor.

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