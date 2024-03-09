Evde Muhteşem Pizza Keyfi: Pizza Hamuru Tarifi ve Püf Noktaları

Evinizin konforunda, aileniz ve dostlarınızla lezzetli bir pizza keyfi yaşamak için illa bir pizzacıya gitmenize gerek yok!

Kendi ellerinizle hazırlayacağınız pizza hamuru ile hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik pizzalar yapabilirsiniz.

PİZZA HAMURU MALZEMELER:

5 su bardağı un

1 paket instant maya (ya da yarım paket yaş maya)

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı ılık su

PİZZA HAMURU HAZIRLANIŞI:

Unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın.

Instant maya, şeker, tuz, zeytinyağı ve ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun.

Hamurun pürüzsüz ve yumuşak bir kıvam almasını sağlayın.

Hamurun üzerini streç film ile kaplayın ve ılık bir ortamda 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru ikiye bölün ve unladığınız tezgaha alın.

Hamurları istediğiniz boyuta ve inceliğe kadar açın.

Pizza sosu, peynir ve dilediğiniz diğer malzemelerle pizzalarınızı hazırlayın.

Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.

PİZZA HAMURU PÜF NOKTALARI:

Kullandığınız unun tipi pizza hamurunun lezzetini ve dokusunu doğrudan etkileyecektir. Mümkünse yüksek proteinli un kullanın.

Mayalanma işlemi için ılık bir ortam seçmeniz önemlidir. Fırınınızı 50 dereceye ısıtıp kapatabilir ve hamuru fırının içinde mayalayabilirsiniz.

Hamuru yoğururken çok fazla un eklememeye dikkat edin. Fazla un hamurun sertleşmesine neden olabilir.

Pizzayı fırına vermeden önce hamurun kenarlarını parmaklarınızla bastırarak hafifçe yukarı kaldırın. Bu, pizzanın daha kabarık olmasını sağlayacaktır.

Fırının alt kısmında bir fırın tepsisi bulundurmak pizzanın daha iyi pişmesine yardımcı olacaktır.