Şerbetli tatlılar arasına ilk sıradan giren Kilis lezzeti cennet çamuru, oldukça fazla seveni bulunan tatlılar arasında yer alıyor. Damak çatlatan bir fıstık lezzetiyle gönüllerde yer eden cennet çamuru tatlısı nasıl yapılır diye merak edenler için öncelikle malzemelerimizi sıralayalım.

CENNET ÇAMURU TARİFİ MALZEMELERİ

Sevdiklerinize, ailenize, misafirlerinize farklı bir şerbetli tatlı sunmak istiyorsanız cennet çamuru tarifi için şu malzemeleri hazırlamalısınız:

Cennet Çamuru Tarifi İçin Malzemeler

Şerbeti için:

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tatlı için:

2 yemek kaşığı yağ

150 gram tel kadayıf

100 gram toz Antep fıstığı

Servisi için:

1 yemek kaşığı kaymak

CENNET ÇAMURU TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kilis yöresine ait leziz ve farklı cennet çamuru tarifi nasıl olmalı diye soruyorsanız ve malzemeleriniz de tamamsa öncelikle şerbeti hazırlamaya başlayın.

Şerbet için su ve şekeri ufak bir tencerede şeker eriyene kadar karıştırın, ardından ocağa alın.

Şerbet kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak içine limon suyunu ekleyin. Bu karışım 10 dakika daha pişirdikten sonra soğuması için ayrı bir kapta bekletin.

Kadayıfları pişirmeden önce tel şehriye boyutunda bıçakla doğrayın. Geniş bir tavada yağı orta ateşte ısıtın. Ardından kadayıfları tavaya alarak rengi dönmeden 10 dakika kadar kavurun. Bu aşamada kadayıflar renk almaya başlarsa ocağın altını kısmalısınız.

Kadayıflar çıtır olmaya başlayınca fıstığın yarısını ekleyip karıştırın.

Şerbetin birazını, tatlının üzerinde de kalacak şekilde yavaş yavaş tavanın içine ekleyin. Kadayıfların iyice şerbeti çekmesini sağlayın.

Yumuşayıp pürüzsüz kıvama gelen cennet çamuru tatlısını servis tabağına alıp yaydırın. Üstüne kalan şerbeti ve Antep fıstıklarını da gezdirin.

Arzuya göre servis tabağına aldığınız cennet çamuru tatlısının üzerine kaymak ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.