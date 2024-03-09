Sirke ile temizlik yaparken dikkat edilmesi gereken 5 nokta! Mutfak aletlerinize zarar verebilir

Ayşe Memiş
Sirke ile temizlik yaparken dikkat edilmesi gereken 5 nokta! Mutfak aletlerinize zarar verebilir
Temizlik sirkesi, doğal bir madde olması nedeniyle evdeki pek çok eşya ve yüzeyin temizliğinde tercih edilebilir. Ancak temizlik sirkesi, yemek yapmak veya salata sosu yapmak için kullanılan sirke türlerinden farklıdır. Ev temizliği amacıyla üretilmiş olan temizlik sirkesi, bazı bölgelerde kullanıldığında zararlı olabilir.

Sirke, gıdalara lezzet veren veya bozulmalarını önleyen asitli bir maddedir. Damıtılmış beyaz sirke, renksizdir ve yaklaşık yüzde 5 oranında asetik asit içerir. Bu nedenle temizlik amaçlı olarak sıkça kullanılır.

Temizlik sirkesini, marketlerde temizlik ürünleri bölümünde bulabilirsiniz. Temizlik sirkesi seyreltilmeden kullanılıyorsa, ellerinizi korumak için eldiven takın. Temizlik sirkesini, endüstriyel sirke ile karıştırmayın. Endüstriyel sirke, yüzde 20 oranında asetik asit içerir ve güçlü bir koku yayar. Ayrıca zemin ve mutfak tezgahlarının yüzeylerine kalıcı hasarlar verebilir.

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Temizlik sirkesi ve damıtılmış beyaz sirke, asidik özellikleri sayesinde çok iyi temizlik malzemeleridir. Fakat bu asidik özellikler, bazı yüzeylere zarar verebilir. Bu yüzden sirke ile temizlik yaparken aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz.

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ELEKTRONİK ÜRÜNLER:

Sirke, televizyon, cep telefonu ve bilgisayar monitörlerinin ekranlarında bulunan anti-glare (parlama önleyici) kaplamaya zarar verebilir. Bu yüzeyleri temizlemek için cam temizleyici kullanın.

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DOĞAL TAŞ TEZGAHLAR VE DÖŞEMELER:

Doğal taş tezgahlarınız ve döşemeleriniz ne kadar güzel görünse de granit, mermer veya kireç taşı gibi malzemeleri sirke ile temizlemeyin. Temizlik sirkesinin asit oranı, bu malzemeler için çok yüksektir ve yüzeyde bırakılırsa aşındırabilir veya sızdırmazlık maddesini bozabilir.

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PASLANMAZ ÇELİK MUTFAK BIÇAKLARI VE ALETLERİ:

Temizlik sirkesi, paslanmaz çelik bıçaklarınızın ve aletlerinizin üzerinde çukurluklara neden olabilir.

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MUMLU VE AHŞAP YÜZEYLER:

Temizlik sirkesi seyreltilerek kullanılsa bile, mumlu veya cilalı ahşap yüzeylerde renk değişimine yol açabilir. Tam güçlü temizlik sirkesi ise, cilasız ahşap yüzeyleri de solgunlaştırabilir.

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KAUÇUK CONTALAR VE HORTUMLAR:

Temizlik sirkesi seyreltilmeden kullanıldığında, bazı küçük ev aletlerinde, ankastre veya tezgah üstü bulaşık makinelerinde ve çamaşır makinelerinde bulunan kauçuk contaların ve hortumların yıpranmasına neden olabilir. Sirke, bazı kauçuk türlerini eritebilir. Sirkeyi, iç veya dış temizlik için kullanmadan önce cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın ve sirkeyi belirtildiği şekilde seyreltin.

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