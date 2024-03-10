Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi

Düzenleme: Mine Akcan
Çat kapı gelen misafirlere 10 dakikalık ikram! Tam ölçülü brownie kurabiye tarifi
Çay saatlerinde baş tacınız olacak, çat kapı misafirler için anında hazırlanacak tam ölçülü brownie kurabiye tarifi arıyorsanız işte müthiş kakaolu brownie kurabiyenin yapılışı…

Kahve yanı lokum gibi bir lezzet arıyorsanız, aniden gelmek isteyen misafirlerinize 10 dakikada pişecek brownie kurabiye tarifi yaparak sunabilirsiniz.

Damakları şenlendirecek kakaolu ıslak kurabiye olarak de geçen brownie kurabiyenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız öncelikle malzemelerinizin tam olup olmadığını kontrol edin. İşte malzemeler…

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ISLAK BROWNİE KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram tereyağı

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un

Şerbeti İçin:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

Hindistan cevizi

Toz fıstık

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LEZİZ KAKAOLU ISLAK BROWNİE KURABİYE TARİFİ

Brownie kurabiye tarifi için öncelikle şerbet yapmaya başlamalısınız. Tencereye 1 su bardağı şekeri ve 1 su bardağı suyu koyup kaynatın. 5-6 dakika kaynadıktan sonra ılınması için ayrı bir yere alın.

Hamuru için karıştırma kabına önce tereyağı, yumurta ve sıvı yağını alın, içerisine un, pudra şekeri, kakao, vanilin ve kabartma tozunu da ekleyip ele yapışmayacak bir kıvam alana kadar yoğurun.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine, hamurdan kopardığınız ceviz büyüklüğünde parçaları elinizle yuvarlayarak dizmeye başlayın. Birbirlerine değmeyecek uzaklıkta ayrı ayrı dizin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 10-12 dakika üzerleri biraz çatlayana kadar pişirin. Sürenin sonunda fırından çıkardığınız kurabiyelerin ilk sıcaklıkları geçtikten sonra, soğumuş şerbete 5-6 saniye boyunca batırıp çıkarın.

Her kurabiyeye aynı işlemi uyguladıktan sonra, servis tabağına alıp, damak zevkinize göre Hindistan cevizi ile süsleyerek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

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