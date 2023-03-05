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Everton kaçtı Nottingham yakaladı

Premier Lig'de Nottingham Forest ile Everton 2-2 berabere kaldı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 19:39
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Everton galibiyeti kaçırdı

Everton kaçtı Nottingham yakaladı
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İngiltere Premier Lig'de düşme hattından çıkmaya çalışan Everton, deplasmanda Nottingham Forest karşısında iki kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı.

Everton maçın 10. dakikasında Gray'in penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi takım buna 19. dakikada Johnson'la karşılık verdi.

Everton 29. dakikada Doucoure ile bir kez daha öne geçmeyi başardı. Nottingham 77'de yine Johnson'la beraberliği sağladı.

Maç 2-2 biterken, Everton 26 maçta 22 puanla 18. sırada kaldı. Nottingham ise 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

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