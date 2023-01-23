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Kötü gidişata dur diyemedi: Everton'da Lampard dönemi sona erdi

Premier Lig takımlarından Everton, teknik direktör Frank Lampard'ın görevine son verdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 18:48
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Everton'da Lampard dönemi bitti

Kötü gidişata dur diyemedi: Everton'da Lampard dönemi sona erdi
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İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Everton, Frank Lampard için kararını verdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kulüp, Lampard'ın görevine son verdi. Ayrılık açıklamasının kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Everton'ın başında bu sezon 20 Lig maçına çıkan genç teknik adam, sadece 3 galibiyet alabildi.

Lampard, Ocak 2022'den bu yana Everton'da çalışıyordu.

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