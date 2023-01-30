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Everton'ın yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın yeni teknik direktörü belli oldu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 18:53
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Everton'da teknik direktörlük koltuğuna Sean Dyche getirildi

Everton'ın yeni teknik direktörü belli oldu
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İngiltere Premier Lig'de Everton'da teknik direktörlük görevine Sean Dyche getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Frank Lampard'dan boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Burnley'i çalıştıran Dyche'ın getirildiği ve 51 yaşındaki İngiliz teknik direktörle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Sean Dyche, Watford'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde en büyük çıkışı, Burnley'de yakaladı.

2012'de göreve başladığı Burnley'yi yaklaşık 10 yıl boyunca çalıştırmasının ardından geçen yıl nisan ayında görevine son verilen Dyche, bu süreçte takımı iki kez küme çıkararak Premier Lig'e ve 51 yıl aranın ardından Avrupa arenasına taşımıştı.

Everton'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. 20 maç sonunda 15 puanla küme düşme hattında, 19. sırada yer alıyor.

51 yaşındaki İngiliz teknik adam son olarak Burnley'i çalıştırmıştı.

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