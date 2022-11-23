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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra ile Tarabya'da bir mekan çıkışı görüntülendi. Avşar burada muhabirlerin "Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz" demesi üzerine "Evet, hamileyim" yanıtını vererek kafalarda soru işareti bıraktı

Galeri Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 07:47
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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile Tarabya'da bir restorandan çıkarken görüntülendi.

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar, neşeli haliyle dikkat çekti.

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Hülya Avşar konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Ben her zaman sevgi ve barıştan yana oldum. Kavga etmeye ne gerek var ki? Kendi hırsım için kıskançlıktan ölsem bile eksileri ve artıları düşünerek hareket ediyorum.'

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Daha sonra kızı Zehra'yı aracına uğurlayan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun, 'Gel sana evde sade bir kahve yapayım' çıkışı sonrası muhabirlere dönerek, 'Kaya, bana yürüyor. Beni eve atacak' diyerek şaşırttı.

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Hülya Avşar, kendi kliplerinizde yönetmen koltuğuna oturmanız maliyet kaynaklı mı?' sorusuna, 'En büyük maliyetli yönetmen benim.

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Kısa film gibi çekiyorum kliplerimi. Maliyetler ise gerçekten yüksek. Ne yapalım? İşimizden kazandığımızı işimize harcamaktan mı çekineceğiz? Üretmek güzel bir şey. Kliplerimi kendim yönetip kendim çekeceğim' cevabını verdi.

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

Öte yandan Avşar, gazetecinin bir gazetecinin sorduğu 'Kaya Çilingiroğlu ile bu aralar sık sık buluşuyorsunuz' sorusuna 'Evet, hamileyim' yanıtını vererek herkesi kahkahaya boğdu.

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

12/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

13/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

14/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

15/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

16/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

17/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

18/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

19/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

20/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

21/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

22/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

23/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

24/25
Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

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Hülya Avşar, eski eşi ile sık sık görüşmesini böyle açıkladı: Evet hamileyim

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