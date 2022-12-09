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  • Hülya Avşar partnerini sokaktan buldu. Şanslı kişi bir anda klip oyuncusu oldu

Hülya Avşar partnerini sokaktan buldu. Şanslı kişi bir anda klip oyuncusu oldu

Hülya Avşar’ın yeni şarkısı ‘Anlatma’ tüm dijital platformlarda yayınlandı. Avşar’a kendi yönettiği klipte yürüyüş yaparken sokakta karşılaştığı Murat Altan eşlik etti. Hiçbir oyunculuk deneyimi olmayan, bir yazılım firmasında çalışan Murat Altan teklifi kabul etti ve Hülya Avşar’la kamera karşısına geçti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:41
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Hülya Avşar yeni şarkısının klibin'de kendisine eşlik edecek olan partnerini sokaktan bulmayı tercih etti

Hülya Avşar partnerini sokaktan buldu. Şanslı kişi bir anda klip oyuncusu oldu
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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, bugün çıkaracağı şarkısının klibindeki partnerini yolda yürürken buldu. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, kişiyi klibinde oynattı.

 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı yolda yürürken durdurdu...Kendisini tanıtan Avşar, “Klibimde oynar mısınız?” diyerek, teklifte bulundu. Kısa süre şok yaşayan kişi, klipte oynamayı kabul etti.

 

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