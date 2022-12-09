Hülya Avşar partnerini sokaktan buldu. Şanslı kişi bir anda klip oyuncusu oldu

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, bugün çıkaracağı şarkısının klibindeki partnerini yolda yürürken buldu. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, kişiyi klibinde oynattı.

59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı yolda yürürken durdurdu...Kendisini tanıtan Avşar, “Klibimde oynar mısınız?” diyerek, teklifte bulundu. Kısa süre şok yaşayan kişi, klipte oynamayı kabul etti.