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  • Yeni Akit Hülya Avşar'ı hedef aldı. Tarikattaki çocuğa cinsel istismarı görmeyen gazete ekonomik krizde iktidarı savunan

Yeni Akit Hülya Avşar'ı hedef aldı. Tarikattaki çocuğa cinsel istismarı görmeyen gazete ekonomik krizde iktidarı savunan Avşar kızına taktı

6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirilmesi" ve cinsel istismara maruz kalmasını görmezden gelen Yeni Akit, yandaş sanatçı Hülya Avşar’ın yeni şarkısı “Anlatma”nın klibinde kamera karşısında soyunmasına dertlendi! Gazete Avşar kızı için “Yeni bir rezilliğe imza attı.” dedi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 12:41
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Tarikattaki çocuğa cinsel istismarı görmeyen Yeni Akit ekonomik krizde iktidarı savunan Hülya Avşar'ı hedef aldı

Yeni Akit Hülya Avşar'ı hedef aldı. Tarikattaki çocuğa cinsel istismarı görmeyen gazete ekonomik krizde iktidarı savunan Avşar kızına taktı
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Yeni Akit, klip için kamera karşısında soyunan Avşar için, "Hülya Avşar yeni bir rezilliğe imza attı. 'Anlatma' isimli bir sözde şarkı için klip hazırlığı yaptığı açıklanan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde kadın vücudunu satılık bir mal imiş gibi teşhir eden çırılçıplak görüntülerle kameraların karşısına geçti." ifadelerine yer verdi. 

Akit, haberinin devamında Avşar için, “Kadınlık onurunu ayaklar altına alan teşhirci sahneler...” sözlerini kullandı. 

Akit, son olarak Avşar'ın klibi için Aile Bakanı Derya Yanık'ın da kadın olduğunu hatırlatarak göreve çağırdığını ifade etti.



HÜLYA AVŞAR'IN EKONOMİK KRİZLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirmesi” Türkiye’de infiale yol açmış, Akit Gazetesi olayı görmezden gelerek tepkilerin odağı haline gelmişti.

Avşar kızı ise geçen yıl ekonomiye ilişkin sorulara “Gerekirse simit yenecek” demiş ve büyük tepki toplamıştı.

İŞTE O KLİP


 

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Gürünlü
12.12.2022 13:38
Beter olsun. Yanına o gazetenin yalama yandaş takımını alsın simit yemeye gitsin.  
 
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