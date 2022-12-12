Yeni Akit Hülya Avşar'ı hedef aldı. Tarikattaki çocuğa cinsel istismarı görmeyen gazete ekonomik krizde iktidarı savunan Avşar kızına taktı

Yeni Akit, klip için kamera karşısında soyunan Avşar için, "Hülya Avşar yeni bir rezilliğe imza attı. 'Anlatma' isimli bir sözde şarkı için klip hazırlığı yaptığı açıklanan Hülya Avşar, yönetmenliğini üstlendiğini klibinde kadın vücudunu satılık bir mal imiş gibi teşhir eden çırılçıplak görüntülerle kameraların karşısına geçti." ifadelerine yer verdi.



Akit, haberinin devamında Avşar için, “Kadınlık onurunu ayaklar altına alan teşhirci sahneler...” sözlerini kullandı.



Akit, son olarak Avşar'ın klibi için Aile Bakanı Derya Yanık'ın da kadın olduğunu hatırlatarak göreve çağırdığını ifade etti.







HÜLYA AVŞAR'IN EKONOMİK KRİZLE İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirmesi” Türkiye’de infiale yol açmış, Akit Gazetesi olayı görmezden gelerek tepkilerin odağı haline gelmişti.



Avşar kızı ise geçen yıl ekonomiye ilişkin sorulara “Gerekirse simit yenecek” demiş ve büyük tepki toplamıştı.



İŞTE O KLİP







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