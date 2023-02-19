Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Evim Yuvan Olsun” kampanyasının detaylarını açıkladı. Evim Yuvan Olsun kampanyasına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, evim Yuvan Olsun kampanyası nedir? Evim Yuvan Olsun kampanyasına kimler başvurabilir?

EVİM YUVAM OLSUN KAMPANYASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada “ 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere “Evim Yuvam Olsun” uygulaması hayata geçirilmiştir.

Ülkemizin dört bir yanında, kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle hayırsever insanlarımızın güvenilir bir uygulama ile evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli bir bedelle kiralayarak ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz.

Ev tahsis etme imkânı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanıyoruz. Bu sayede oluşan konaklama imkanlarını, depremden etkilenen vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

EVİM YUVAM OLSUN KAMPANYASININ AMACI NEDİR?

Kampanya, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere başlatılmıştır.

Ülkemizin dört bir yanında, kullanmadıkları evlerini depremzedelere açmak ve onları misafir etmek isteyen vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz.

Bu nedenle hayırsever insanlarımızın güvenilir bir kampanya ile evlerini bedel beklemeden ya da indirimli bir bedelle ihtiyaç sahiplerine sunabilecekleri bir sistem hayata geçiriyoruz. Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlarımıza ise nakdi bağış yolu ile depremzedelere barınma desteği verme olanağı tanıyoruz.

Bu sayede oluşan konaklama imkanlarını, depremden etkilenen vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz.