Evin havas�n� kirleten �s�t�c�lar �ocuklar� tehdit ediyor

DHA�n�n haberine g�re; Do�. Dr. Hikmet Tekin Nacaro�lu, k�� aylar�nda alerjik �ocuklar� kapal� ortamda bekleyen tehlikelere kar�� ebeveynleri uyararak, �Evde hava kirleticiler aras�nda; ocak ve f�r�nlardan kaynaklanan yanma kaynakl� emisyonlar, gaz veya gaz yak�t� ile �al��an �s�t�c�lar, odun sobas� veya ��mineler, k�l, pi�irme kokular�, k�f sporlar�, du� buhar�, t�t�n �r�nleri duman� bulunur. Hava kirleticilerine maruz kalan alerjik �ocuklarda burun ve geniz ak�nt�s�, hap��r�k, �ks�r�k ve nefes darl��� gibi �ik�yetler artar� ifadelerini kulland�.

Do�. Dr. Nacaro�lu, d�nya �ap�nda en yayg�n g�r�len kronik hastal�klardan birinin alerji oldu�unu belirterek �unlar� s�yledi:

�Alerjik hastal�klar i�inde de en bilinenleri alerjik nezle ve ast�md�r. Her iki hastal�k da solunum yollar�n�n hastal�klar� olup, s�kl�kla hava yolu ile al�nan kirletici maddelere ve alerjenlere maruz kalma ile yak�ndan ili�kilidir. End�strile�me ile ba�layan ya�am �artlar�m�z�n de�i�mesi, k�rsal ya�am ko�ullar� yerine kentsel ya�ama d�n��, ev i�i ve d�� ortam hava kirlili�i ve sigara duman�na maruziyet gibi �e�itli fakt�rler alerjik hastal�klar�n artmas�nda etkili olmaktad�r�

AKC��ER FONKS�YONLARI AZALIYOR

K���n �ocuklar�n kapal� mekanlarda daha s�k vakit ge�irdi�ine dikkati �eken Do�. Dr. Nacaro�lu, ��yle devam etti:

���inde bulundu�umuz k�� aylar�nda �ocuklar�m�z vakitlerinin b�y�k bir k�sm�n� kapal� ortamlarda ge�irmesi nedeniyle alerjik �ocuklar�m�z i�in ev gibi kapal� ortam ko�ullar� daha da �nemli hale gelmi�tir. �ocuklar evlerde ve di�er i� mekanlarda solunum yolu ile al�nan ev tozu akarlar�, k�f sporlar�, kedi ve k�pek t�yleri gibi alerjenlere, hava kirletici partik�l maddelere ve sigara duman�na uzun s�re maruz kalmaktad�rlar. Hava yolu kirleticilerine bu �ekilde maruziyet, ast�m tan�s� ile izlenmekte olan alerjik �ocuklarda hava yolu hassasiyetinde art��a neden olarak, ast�m �ik�yetlerinin artmas�na ve akci�er fonksiyonlar�nda azalma gibi ciddi sorunlara neden olmaktad�r.�

ISITICI T�R� ALERJ� ��K�YETLER�N� ARTIRAB�L�R

�Alerjik �ocuklar�n ya�ad��� ortamdaki hava kirlili�i; pencerelerin a��lmas�yla d�� ortamdaki havadan gelen kirletici partik�l maddeler ile ev i�indeki �e�itli kaynaklara ba�l� kirleticilerden olu�an kompleks bir kar���md�r� diyen Nacaro�lu, de�erlendirmesini ��yle s�rd�rd�:

�Ev i�erisinde hava kirleticileri aras�nda; ocak ve f�r�nlardan kaynaklanan yanma kaynakl� emisyonlar, gaz veya gaz yak�t� ile �al��an �s�t�c�lar, odun sobas� veya ��mineler, k�l, parf�mler ve di�er kokular, oda-sa� spreyleri, klor bazl� temizlik �r�nleri, boyalar, pi�irme kokular�, k�f sporlar�, du� buhar�, t�t�n �r�nleri duman�, ev �r�nlerinden, mobilyalardan ve di�er kaynaklardan sal�nan u�ucu ve yar�-organik organik bile�iklerden olu�maktad�r. Ayn� zamanda d�� ortamda hava kirlili�ine neden olan trafik duman�, nitrojen dioksit, ozon ve havada as�l� partik�l maddeler evlerin havaland�r�lmas� s�ras�nda i� ortama ge�i� yapmaktad�r. Hem i� hem de d�� ortam kaynakl� hava kirleticilerine maruz kalman�n sonucu olarak da alerjik �ocuklarda burun ak�nt�s�, hap��r�k, burun t�kan�kl���, geniz ak�nt�s�, �ks�r�k, h�r�lt� ve nefes darl��� gibi alerjik �ik�yetler artmaktad�r.�

V�RAL ENFEKS�YONLARDAN KA�INILMALI

�zellikle ast�ma ba�l� �ik�yetlerin �nlenmesi ve ast�m ataklar�na ba�l� hastane yat��lar�n�n azalt�lmas� i�in hava kirleticileri ile kimyasallar�n belirlenerek maruziyetin �nlenmesinin �nemini belirten Do�. Dr. Nacaro�lu, �Alerjik �ocuklar�n ebeveynleri, ast�m �ik�yetleri tetikleyen maddelerden ka��nmak konusunda bilin�li olmal�, ev gibi i� ortamlarda hava kirlili�ini azaltmak i�in gerekli �nlemleri almal�d�r. Baz� �al��malarda HEPA filtreli hava temizleyicilerinin kullan�lmas�n�n, i� ortamda hava kirletici kimyasal partik�l madde yo�unlu�unu anlaml� derecede azaltarak, ast�ml� �ocuklarda �ikayetsiz g�n say�s�n� artt�rd��� g�sterilmi�tir. Ayr�ca nezle, grip, farenjit gibi so�uk havalarda g�r�lme s�kl��� artan viral enfeksiyonlarda alerji hastalar�n� k�� aylar�nda olumsuz etkilemektedir. Alerjik �ocuklar bu viral enfeksiyonlara maruz kalmalar� sonucunda ast�m ve alerjik nezle belirtileri ortaya ��kabilmektedir. Bu nedenle alerji hastalar�; hava kirlili�i olan kapal� ortamlardan uzak durmal�, kalabal�k ortamlarda uzun s�re bulunmamal� ve sigara duman�ndan korunmal�d�r� ifadelerini kulland�.