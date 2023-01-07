Uzmanlar uyardı. Çocukların her isteğini sakın karşılamayın. İlerideki büyük sorunlara kapı aralarsanız

Uzmanlar ailelere, çocukların her isteklerini yapmayın uyarısında bulundu.

Haber Global muhabiri Aşkın Şeker'in haberine göre Klinik psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu şunları ifade etti:

“Çocuğun her isteği aile tarafından karşılanmamalı. Çocukta karşılanan istek başka bir isteğin kapısı aralıyor. Ailelere çocukların isteklerine sınır koymalarını önerdi. Çocukların bazı şeylere erişimi için çaba sarf etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Sürekli her şeyi karşılıksız aldığı için çaba sarf etmemiş. Bir iş yapmamaya başlar. Pek çok işi erteler. Hatta geri durur kaçınır.”

AİLELERİN ÇOCUKLARININ HER YAPTIĞINI ÖVMESİ ÇOCUKTA NASIL KARŞILIK BULUR?

Ailelerin çocuklarının her yaptığını gereğinden fazla övmesi doğru bir davranış değildir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ödül ile övgü ve takdirin karıştırılmamasıdır. Çünkü ödül zamanla çocukta bağımlılık yaratabilir. Ödül, küçük çocuklarda iyi davranış alışkanlıkları geliştirmek için ölçülü olarak kullanılmalıdır. Anne ve babalar ödül ile birlikte yapılan davranışı açık bir dille övmeli ve kendilerindeki memnuniyeti çocuğa anlatmalıdır. Çocuk eğitiminde anne ve babadan övgü almak ödülden çok daha önemlidir. Çocuklar için ödülün değeri zamanla kaybolur fakat anne ve babanın takdirini ve övgüsünü almak çocuktaki olumlu davranışları arttırır.

AİLELER NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Kişiler arası kurallara uymayan, istekleri olmadığında aşırı tepkiler gösteren, küçük konuları tolere edemeyen, doğru karar veremeyen, başkalarını düşünmeden hareket eden, sürekli kapris ve ağlamaklı konuşan çocuklar narsist bir yapıya sahiptirler. Aileler bu yapıdaki çocuklara karşı tutarlı ve istikrarlı davranmalıdır. Çocuğun her davranışını aşırılıklarla övmemelidirler. Çocuk yetiştirirken sınırlar çocuğa mutlaka öğretilmelidir.