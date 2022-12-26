Aydın’da sahte içki can aldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Polis, şahsın sahte içkiden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, Davutlar Mahallesi Altun Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan 2 çocuk babası Durmuş Ali Işıldak’tan bir süre haber alamayan ev sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde, Işıldak’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Işıldak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evin yatak odasında boş etil alkol bidonları bulan polis, Işıldak’ın sahte içkiden öldüğü ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Işıldak’ın kesin ölüm nedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



(Kaynak: İHA)