Evinde oturan kadın kör kurşuna kurban gitti

Kaynak: AA
Diyarbakır'da bir kadın evinde otururken başına kurşun isabet etmesi sonucu öldü. Olayla ilgili 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi 87. Sokak'taki evinde dün Medine Polat'ın (41) başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karşı binada oturduğu belirtilen 16 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Üç çocuk annesi Polat'ın cenazesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Eğil ilçesinin kırsal Kazanlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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