Evinde zeytinyağı olmayan acele etsin. Sektör temsilcileri uyardı

Zeytinyağı ihracat yasağının süresiz olarak uzatılmasının ardından iç piyasada yağ fiyatlarında artış beklentisi doğdu. Son gelişmeleri yağ sanayicileri değerlendirdi: "Evinde zeytinyağı olmayan koşsun alsın" demedikleri kaldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Evinde zeytinyağı olmayan acele etsin. Sektör temsilcileri uyardı

AKP iktidarının zeytinyağı ihracat yasağının 3 aydır hiçbir işe yaramadığını ifade eden EBSO Yağ Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Nejat Özduran zeytinyağı fiyatlarının daha da artacağını öne sürdü

Milli Gazete'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı tarafından zeytinyağı ihracatına getirilen 3 aylık yasağın beklenen etkiyi göstermediği belirtilirken. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yağ Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Nejat Özduran, zeytinyağı fiyatlarının artabileceğini öne sürdü.

Nejat Özduran, yasağın fiyatları düşürmede etkisiz olduğunu ifade ederek, "Yasağın başladığı Ağustos ayından bugüne kadar fiyatlar yükseldi. Hiç düşmedi. Dövize bağlı olarak da fiyatlar artmaya devam edecek. İspanya’da 9 Euro civarında fiyatlar. Bu şartlarda Türkiye’de iç piyasada fiyat düşüşü de beklenemez. Zeytinyağının maliyeti 250 TL civarında. Marmarabirlik zeytin fiyatlarını artırdı. Önümüzdeki günlerde Tariş de fiyat açıklayacaktır. Fiyatların yükseleceğini bekliyorum” dedi.

İHRACAT YASAĞI ZEYTİNYAĞI FİYATLARINI ETKİLEDİ Mİ?

İç piyasada yeterli miktarda zeytinyağı stoku olduğuna dikkat çeken Özduran, “İhracatın yasaklanması ile mevsim bitinceye kadar elimizde stokları göreceğiz. İhracatın ne zaman açılacağını bakanlık belirleyecektir. Bu yasak, 3 aydır hiçbir işe yaramadı. Bundan sonra da yaramayacaktır. Türkiye’de iç piyasada, zeytinyağına ihtiyaç yok devreden stok miktarları gayet güzel. Üretim miktarı da bu yıl 180 bin ton bekleniyor. Devreden rakamlarla geçtiğimiz yılki stokumuzla eşit olacaktır. İç piyasa ve ihracatta sıkıntı olmaz ancak fiyatlar artacaktır” şeklinde konuştu.

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