Zeytinyağı Cumhuriyet'in 100. Yılına damga vurdu

Bir zeytinyağı markası, Çanakkale’de Cumhuriyetin 100. Yılına özel çektiği reklamla gündem oldu.

Zeytinin gücünü ve tarihin derinliklerinden günümüze uzanan yolculuğunu anlatan video, izleyenlere asırlık zeytin ağacının gözünden, tarihin en çetin savaş sahnelerinin geçtiği Çanakkale’den bugünkü coşkulu kutlama sofrasına kadar bir yolculuk sunuyor.

Kirte Zeytinyağının Cumhuriyet coşkusunu yansıtan bu videosu zeytin hasadının zorlu ancak özveri dolu süreçlerini izleyicilere aktarıyor. Doğanın gücüyle birleşen zeytinin, toprakla buluşup binlerce yıl süren bir hikayenin parçası olduğunu gösteren video, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği Cumhuriyeti en coşkulu şekilde anarken, Atatürk’ün çiftçiye ve tarıma verdiği önemi de vurgulayarak, zeytinin geçmişten bugüne uzanan dayanıklılık, bereket ve barış anlamını da vurguluyor.

MARKA İSMİNİ KİRTE KÖYÜNDEN ALIYOR

Çanakkale'nin tarihi zenginliklerinden esinlenen Kirte Zeytinyağının adının hikayesi de bu video ile dikkat çekiyor ve marka ismini Çanakkale'nin tarihi yarım adası bölgesinde yer alan Alçıtepe Köyü'nün eski ismi olan "Kirte"den alıyor.

Bu isim, bölgenin köklü tarihine ve bereketli topraklarına bir saygı ifadesi olarak öne çıkıyor.

Son dönemlerde zeytin topraklarımız ve geleceğimiz için önemine de dikkat çekmek isteyen marka, zeytinyağı tutkunlarının Kirte'nin ismindeki bu derin anlamı keşfederken, aynı zamanda lezzetin ve kalitenin birleşiminden oluşan bu özel zeytinyağının tadını çıkarmasını amaçlıyorlar. Kirte Zeytinyağı, adını taşıdığı tarihi zenginlikle, her damlasında bir hikaye taşıyor.

Kirte Zeytinyağı, bu özel video ile sadece lezzetin değil, aynı zamanda tarihin ve bir milletin direncinin de simgesi oluyor.