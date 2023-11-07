Evinden çıkan 2.5 kilo uyuşturucuya böyle savunma yaptı: Diş ağrısına iyi geliyor dediler aldım

Beyoğlu’nda bir eve düzenlenen polis baskınında 2 ruhsatsız tabanca, 72 fişek ele ve 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu tacirinin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” şeklinde cevap vermesi "yok artık" dedirtti.

KAYNAK: İHA
Evinden çıkan 2.5 kilo uyuşturucuya böyle savunma yaptı: Diş ağrısına iyi geliyor dediler aldım

Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. 28 Ekim’de eve polis baskını düzenlendi.

Operasyonda Ş.T. isimli şüpheli yakalandı. Narkotik suçlarından, yaralama ve ruhsatsız silah suçlarından sabıka kaydı olduğu anlaşıldı. Evde yapılan aramalarda, 6 parça halinde toplam 2 kilo 697 gram mariuhana maddesi, 27 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait farklı çaplarda 72 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 290 lira para ele geçirildi.

“DİŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR DEDİLER ÖNERDİLER ALDIM”

Evden uyuşturucu çıkması üzerine Ş.T’nin polise, “Diş ağrısına iyi geliyor dediler önerdiler aldım” diye cevap verdi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.T., 6136 SKM ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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