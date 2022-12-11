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Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp

Esenyurt'ta bir sitede oturan S.T.'nin evine giren hırsızlar 200 bin TL'lik altınlarını çaldı. Olayın ardından S.T. bilgi almak için gittiği site yönetimini tarafından darp edildi. S.T.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 05:23
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Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp

Evine hırsız giren vatandaşa site yönetiminden darp
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İstanbul Esenyurt'ta ailesi ile birlikte yaşayan S.T.'nin evine hırsız girdi. Olayda 200 bin TL değerindeki altın takıları çalınan S.T., bilgi almak ve yardım istemek için Özyurtlar Ntowers sitesinin yönetimine başvurdu. Evi soyulan S.T. burada da yönetime yaptığı şikayetin karşılığında darp edildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Onedio'da yer alan habere göre; S.T.'nin şikayetçi olması üzerine 4 kişi gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan saldırganlar serbest bırakıldı.

MAHKEME KARARI UYGULANMADI

Site sakinleri Ntowers sitesi yönetimini yaşanan hukuksuzluklar nedeniyle mahkemeye verdi. Büyükçekmece 4. Sulh Ceza Mahkemesi, Ntowers site yönetiminin aldığı kararları iptal edip 30 gün içinde yeniden toplantı düzenlenmesi kararını verdi. Mahkemenin, Haziran 2021'de verdiği kararlar hala uygulanmadı.

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