Evini koğuşa çevirdi kaçaklara kiraladı. Evden tam 40 kişi çıktı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilere ev ve iş yerlerini kiraya vererek haksız kazanç sağlayanların yakalanması için çalışma başlattı.

Tuzla'da belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, daha fazla insan barındırmak için bölmelere ayrılan ve içeride koğuş şeklinde ranza sistemi kurulan ikametlerde 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Mülk sahibine 154 bin 880 lira ceza

Operasyonda yakalanan mülk sahibi M.K hakkında adli işlem yapılırken 154 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.