Polis baskınını fark eden kaçaklar balkondan atladı

Polisler baskın düzenledi. 10 kaçak çareyi balkoldan atlamakta buldu. Yaklaşık dört metreden kendilerini boşluğa bırakan kaçaklar izlerini kaybettirdi.

KAYNAK: DHA
Polis baskınını fark eden kaçaklar balkondan atladı

İstanbul Esenler'de kaçak göçmenlere yönelik operasyonda, polis ekiplerini gören 10 kaçak göçmen yakalanmamak için iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kaçak göçmenler kısa sürede yakalanırken, balkondan atladıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenler Birlik Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine polis ekipleri kaçak göçmenlerin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Polislerin eve geldiğini gören 6 Afganistan ve 4 Filistinli kaçak göçmen yakalanmamak iki katlı binanın ikinci katındaki balkondan atladı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışan 10 kaçak göçmen kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler geri gönderme merkezine götürüldü. Balkondan atladıkları anlar ise kameraya yansıdı.

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