Lübnan’dan sonra Rusya da kaçakları sınır dışı ediyor. Bizde ise bazıları ‘gönderemeyiz’ diyor

Rusya, ülkesine illegal giriş yapan kaçakları sınır dışı etmeye başladı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Lübnan’dan sonra Rusya da kaçakları sınır dışı ediyor. Bizde ise bazıları ‘gönderemeyiz’ diyor

Ülkelere illegal giriş ve kaçak yabancı çalıştırma tüm dünyanın mücadele ettiği sorunların başında geliyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkeden kaçakları ve sığınmacıları yollamaya başlayan Lübnan’dan sonra Rusya da aynı yolu izlemeye başladı.

Rusya, ülke genelinde bulunan çalışma izni olmayan işçilere ve kaçaklara yönelik büyük bir operasyon düzenlemeye başladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polis eşliğinde sokaklardan toplanan kaçakların görüntüleri paylaşılmaya başlandı. Kaçakların daha sonra ise sınır dışı edildiği bildirildi.

Sokaklarda artık kaçak göçmen bulundurmama kararı alan Rusya’da, yalnızca çalışma izni olanlar işyerlerinde olabilecekler.

İki ülkede yapılan uygulamanın milyonlarca kaçağı barındıran Türkiye’de uygulanması umut edilirken, özellikle iktidar kanadı tarafından yapılan açıklamalara göre ise durumun hiç de beklenildiği gibi olmayacağı yorumları kamuoyunda yapılmaya devam ediyor.

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