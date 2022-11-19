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  • Araplara 2 katı fiyatı ev satma heyecanı hüsranla bitti. Ev sahiplerinin ağzı fena yandı

Araplara 2 katı fiyatı ev satma heyecanı hüsranla bitti. Ev sahiplerinin ağzı fena yandı

Vatandaş fahiş fiyatlı kira bedellerini ödemekte zorlanırken, yabancıya konut satışında büyük artışlar yaşanıyor. Uçan konut fiyatlarını fırsat bilen dolandırıcıların evini satmak isteyen ev sahiplerine "evinizi Araplara 2 katına satalım" diyerek tuzak kurduğu öne sürüldü.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:08
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''Evinizi 2 katına Araplara satalım'' hayali hüsranla bitti. Ev sahiplerinin ağzı fena yandı

Araplara 2 katı fiyatı ev satma heyecanı hüsranla bitti. Ev sahiplerinin ağzı fena yandı
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Yabancılara yapılan konut satışları 2022'nin ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,9 arttı. Konut fiyatları vatandaşın satın alabileceği seviyelerden uzaklaşmaya devam ederken, yabancıların Türkiye’den konut alımında büyük artış yaşanıyor.

Evlerini iki katına Araplara satılacağını sanan ev sahipleri dolandırıcıların yeni tuzağına düştü. 

İstanbul’da ünlü fenomen O.E’ye ait olduğu belirtilen prodüksiyon şirketinin, “Evinizi 2 kat fiyata Araplara satalım” diyerek ev sahiplerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. O.E.’nin konut sahiplerini Arapların yoğun olarak kaldığı otellere götürerek “Hepsi bizim müşterimiz” diyerek ikna ettiği öne sürüldü.

Yenişafak gazetesinin haberine göre, medya prodüksiyon ve reklam gayrimenkul şirketi aracılığı aradığını söyleyen kişiler ev sahiplerini, “Gayrimenkullerinizi iki katı değere Araplara satalım” diyerek görüşmeye çağırdı. Görüşmeler, Maltepe’de Arapların yoğun olarak kaldığı otelde gerçekleştirildi. İddialara göre, sözde şirketin yetkilileri mülk sahiplerini, “Otel bize ait. Bu evleri de otelde konaklayan Araplar istiyor” dedi. Mülk sahipleri geri kalan işlemler için de ofise davet edildi.

Ve sonrasında vatandaştan para koparma aşamasına geçildi. Satış öncesi para isteyen şahıslar, “Bizim anlaşmalı olduğumuz bankalar var, biz kefil olacağız, siz ödemezseniz bile biz öderiz” diyerek müşterinin telefonu üzerinden kredi başvurusunda bulundu, çekilen parayı da kendi hesaplarına geçirdi. Bununla da yetinmeyen şahıslar, bu sefer gayrimenkullerin Arap ülkelerinde reklamının yapılacağını söyleyerek bir de reklam ücreti için hesaplarından para çekti. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen ortada müşteri olmadığını gören vatandaşlar kandırıldığını anladı. Şirketin sahibi sosyal medya fenomeni O.E. hakkında şikayetçi olup çok sayıda icra takibi başlattıldı.

TELEFONU KULLANARAK KREDİ ÇEKTİLER

Avukat Muhammet Çelikçioğlu bir müvekkilinin yaşadıklarını anlattı. Müvekkilinin telefonunu kullanılarak 100 bin lira kredi çekildiğini söyleyen Çelikçioğlu, “Parayı, reklam ücreti olarak istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri ve Katar’da bilboardlarda evlerinin reklamının yapılacağını vadediyorlar. Bir hafta sonra arayıp, evin satıldığını ve tapu masrafları için 60 bin lira daha gerektiğini söylüyorlar. Bu sefer farklı bir bankadan, yine müvekkilimin telefonunu kullanarak kredi çekiyorlar. Bu işlemler esnasında parayı direkt kendi kişisel hesaplarına yatırıyorlar” diye konuştu.

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Eşref-i Mahlukat
19.11.2022 14:04
Bedava peynir yalnızca fare kapanın da olur. Herkes kendi midesinin bir başkasın büyük olduğunu iddia edebilir. Asılolan, akıl büyüklüğü.  
 
Ülkü turan
19.11.2022 13:51
Vatan toprağını satana VATAN HAİNİ denir ..buna izin verenlere ne denir acaba  
 
Alper turk
19.11.2022 13:50
Tarihte en son toprağını satanlar filistinlilerfdi.simdi torunları ne halde biliyoruz kim izin veriyor bu vatan mülkünü satmaya sadece adı milliyetci olan MHP destekli yerli milli akape  
 
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