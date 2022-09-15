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Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var

TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Ağustos ayında Rusya vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Böylelikle Ruslar, yabancılara yapılan konut satışlarında zirveye yerleşti.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 12:47
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Yabancıya konut satışında Ruslar zirveyi kaptı. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı

Yabancılar Türkiye'den ev almak için yarışa girdi. Vatandaşlar için ev almanın hayali bile hayal olurken onlar kapış kapış aldı. Zirvede bakın kim var
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Türkiye'de en çok konut satışı Ruslara yapıldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde konut satışı ağustosta bir önceki yıla göre yüzde 12,7 düşüşle 123 bin 491 olarak gerçekleşti.

AĞUSTOS AYINDA 123 BİN 491 KONUT SATILDI

TÜİK'in açıkladığı veriler şöyle: 

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 azalarak 123 bin 491 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 485 konut satışı ve %15,0 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 736 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 395 konut satışı ve %5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 41 konut ile Hakkari, 63 konut ile Ardahan ve 101 konut ile Bayburt oldu.

 

 

 

 

KONUT SATIŞLARI %17,7 ARTTI

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 artışla 943 bin 791 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA %39,1 ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,0 azalış göstererek 22 bin 168 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %18,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 artışla 211 bin 631 oldu.

Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 6 bin 654'ü; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 55 bin 348'i ilk el satış olarak gerçekleşti.

101 BİN 323 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,1 azalarak 101 bin 323 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %82,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 artışla 732 bin 160 oldu.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARINDA %10,1 AZALMA

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,1 azalarak 5 bin 273 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 814 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 750 konut satışı ile İstanbul ve 317 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,6 artarak 44 bin 595 oldu.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUSLARA YAPILDI

Ağustos ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 238 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile İran, 417 konut ile Irak vatandaşları izledi.

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yasaklanmalı
15.09.2022 12:54
Yabancıya su gibi ucuz ülke haline geldi. . Yabancıya toprak ve konut satışı yasaklanmalı, sığınmacılar memleketlerine gönderilmeli. Bunlar bir beka sorunu haline geldi.  
 
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