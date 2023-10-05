Evinizi istediğiniz gibi kiraya veremeyeceksiniz. Yeni kurallar geldi. Uymayana yüksek para cezası

Turizm amaçlı konut kiralamalarına sınırlama getiriliyor. Özellikle AirBnb üzerinden yapılan kiralamalarda yeni kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.

KAYNAK: AA
Evinizi istediğiniz gibi kiraya veremeyeceksiniz. Yeni kurallar geldi. Uymayana yüksek para cezası

Konutların turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanmasını, bu alanda izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren kanun teklifinin gelecek günlerde Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, konutların turizm amaçlı kiraya verilmesine ilişkin kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.

Gelecek günlerde Meclis’e sunulması planlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.

EN FAZLA 100 GÜN KİRALANABİLECEK

Milletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Kanun teklifinin TBMM’de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun’da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.

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