Öğrenciye ev kirası asgari ücreti geçti. Nerede kalacak bu öğrenciler?

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası satılık ve kiralık daire fiyatlarının 5 kattan fazla arttığı Antalya'da, 6 Şubat depremlerinin ardından alım, satım, kiralama hareketliliği devam etti. Merkez ilçelerde en ucuz ev kirası 8 bin lira civarında olurken en yüksek kira ise 500 bin lirayı buldu. Satılık evler de 1 milyon lira ile 150 milyon liraya alıcı buluyor.

66 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİDEN 24 BİNİ YURDA YERLEŞTİ

Üniversitelerde eğitimin başlamasıyla öğrencilerin kiralık ev arayışı arttı. Kiralık konut fiyatlarındaki pahalılık, öğrencilerin bütçesini zora soktu. Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören 66 bin 869 öğrenciden 24 bin 357'si Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleşti.

Kent merkezindeki üniversite yerleşkesinde eğitim gören 56 bin 108 öğrenciden 14 bin 334'ü yurtta konaklamaya başladı. Öğrencilerin bakanlığa bağlı yurtlarda konaklama talebi nedeniyle yüzde 100 doluluk yaşandı. Bazı öğrenciler de özel yurt ve apartta konaklamaya başladı.

'ÖĞRENCİYE 1 ODA 6 BİN LİRA'

Üniversite yakınındaki mahallelerde kiralık ev fiyatının pahalılığı nedeniyle öğrenciler bütçelerine uygun ev bulmakta zorluk çekti. Elektronik ticaret platformlarında, üniversite yakınındaki Meltem, Kültür, Ahatlı, Gülveren mahallelerindeki kiralık ev fiyatlarının 6 bin liradan 30 bin liraya kadar yükseldiği ilanlar yer aldı.

Üniversite çevresindeki mahallelerde, 'Öğrenciye uygun', 'Üniversiteye yürüme mesafesinde', '3 öğrencinin kalabileceği ev', 'Eşyalı ev' gibi konu başlıklarıyla paylaşılan ilanlarda giriş kat, tek oda veya 2 odalı konutlar 8 bin liradan başlayan fiyata kiralanmaya başlandı. Ev arkadaşı arayan öğrenci sayısının arttığı ilanlarda, kira masrafını azaltmak isteyen öğrencilerin konakladığı konuttaki 1 odayı 6 bin liraya kiraladığı görüldü.

'KİRALIK EV SAYISI YOK DENECEK KADAR AZ'

Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri, İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası kentte kiralık ve satılık ev fiyatlarında artış yaşandığını hatırlattı. Deprem sonrası Antalya'da fiyat artışı olmasa da düşüş yaşanmadığını söyleyen Çağlar, "Türkiye genelindeki konut sıkıntısının benzeri yaşandı. Yabancılara yönelik satışlar devam ediyor. Yabancılar yatırım olarak aldıkları evleri, tanıdıklarına fahiş fiyata kiraya verdi. Bu nedenle kira ve konut fiyatları zamanla arttı. Üniversitede eğitimin başlamasıyla öğrenci hareketliliği başladı. Antalya'da kiralık ev sayısı yok denecek kadar az. Üniversite öğrencileri kiralık ev bulmakta zorlanıyor. Bütçesine uygun ev kiralamak isteyen öğrenciler 3-4 arkadaşıyla kiralama yapıyor" diye konuştu.

EV KİRALAMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Öğrenciler ve şehir dışından gelip ev kiralamak isteyenlere uyarıda bulunan Çağlar, şunları söyledi:

"Kentte, odaya kayıtlı 6 bin esnaf var fakat 3 bin civarında yabancı olmak üzere yaklaşık 15 bin 'Ayakçı' diye tabir edilen satış ve kiralamalarda aracılık yapanlar var. Bunlar kendi aralarında sosyal medya ağıyla alışveriş yapıyor. Kente dışarıdan gelenler dikkat etsin. Dolandırıcılık, kandırma gibi konularda her gün 20-30 şikayet alıyoruz. Şikayet edilen kişileri incelediğimizde odamıza ve maliyeye kayıtlı olmadığını görüyoruz. Ev kiralama, alım, satım sürecinde dolandırılmamak ve kandırılmamak için esnaf odasından bilgi alsınlar."