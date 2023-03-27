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Bir babanın yardım çığlığı: Gücüm kalmadı

Antalya'da yaşayan ve 2 oğlu uyuşturucunun pençesine düşen, son zamanlarda ise hem madden hem de manen zarar görmeye başlayan baba Emin Ak, artık dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:11
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Evlatları uyuşturucu bağımlısı olan babanın çaresizliği: Gücüm kalmadı

Bir babanın yardım çığlığı: Gücüm kalmadı
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Manavgat’ta taksicilik yaparak geçimini sağlayan Emin Ak isimli vatandaş, uyuşturucu bağımlısı olan 2 oğlunu, uyuşturucu illetinden kurtarabilmek için çabalara son verdiğini söyledi.

Oğlu S.A.’nın kuaför olduğunu, belki uyuşturucu illetinden biraz olsun uzaklaşır diyerek kendisine işyeri açmaya hazırlandığını belirten Emin Ak “2 gün önce oğlum ticari aracımı alıp Aşağı Hisar Mahallesinde camlarını kırmak suretiyle hurdaya cevirdi. Evlattır dedim sineye çektim ve davacı olmadım. Bugün yaptıkları bardağı taşıran son damla oldu.

Kendisini doktora götürüp getirdim. İlaçları alması için para verdim. Açacağı işyeri için mobilya siparişi vermiştik, gidip onları alacaktık. Birden taksi durağında bana saldırdı ve boğazımı sıkarak beni öldürmeye kalktı. Sonra kendisini öldüreceğini söyleyip uzaklaştı” dedi.

2 oğluyla birlikte aynı evde yaşadığını, artık hayatının tehlikede olduğunu belirten Emin Ak “Karım, yani anneleri bu durum yüzünden intihar etti. Bana onlara sahip çıkmamı vasiyet etti. Bugüne kadar karımın vasiyetini yerine getirmek için elimden ne gelirse yaptım. Diğer oğlumu kurtarabilmek için İstanbul’a tedaviye gidip geldik. Çare bulamadım. AMATEM’e yatırdım. Maddi manevi ne gerekiyorsa yaptım. Tek derdim oğullarımı bu illetten kurtarmak ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Oğlumdan şikayetçiyim” dedi.

Emin Ak şikayet için polis karakoluna gitmeye hazırlanırken, bu kez kendisine saldıran oğlunun eve giderek zarar verdiğini öğrendi. Eve gelen polisler S.A.’yı alarak karakola götürdü. S.A.’nın sürekli kendisini öldüreceğini söylediği belirtilirken, annesinin kendisini asarak intihar ettiği yerde intihar için hazırlanmış bir kablo bulunması ise dikkati çekti. Olay yerine gelen babanın S.A.'dan şikayetçi olduğunu söylemesinin ardından ise emniyete götürüldü.(AA)

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