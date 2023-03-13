İngiltere'nin en büyük suç baronu eski Türk futbolcu çıktı. Soygun, uyuşturucu ve karanlık suçlar

Arifler, 1960'ların sonlarından bu yana Londra'nın yeraltı dünyasında silahlı soygun, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer şantajla ilgili faaliyetlerde yoğun bir şekilde yer alan Güney Doğu Londra merkezli bir Türk suç örgütüdür. İngiltere'nin bir diğer azılı suç örgütü olan Kray kardeşlerin gündemden düşmesinin ardından Arifler, ülkede hızla yükselmeye başladı.

2004'TE BİR NUMARA OLDULAR

1990'larda oldukça duyurulan bir çete savaşına girdikleri Clerkenwell suç örgütü ve Brindle ailesi dahil olmak üzere Londra yeraltı dünyasının kontrolünü ele geçiren birkaç suç örgütünden biriydi. 2004'te Irısh Daily Mirror gazetesi, Arifler'i "İngiltere'nin 1 numaralı suç ailesi" olarak ilan edildi.

DOĞAN ARİF KULÜP İÇİN SERVET HARCADI

Çetenin kolları, Southwark'ta bir futbol kulübü, barlar, restoranlar ve gece kulüpleri içeren bir imparatorlukla meşru işlere sıçradı.

Güney Londra'da iyi tanınan çetenin lideri Doğan Arif, 70'lerin sonlarında teknik direktör olmadan önce yarı profesyonel Fisher Athletic FC'de oynadı.

Bir kuyumcu, gece kulübü ve restoran sahibi olan Doğan, 1980'lerde kulüp için servet harcadı.

"TEK NEDENİ ZEVK"

Kasım 1988'de The Times'a; "Kulübü sıfırdan bugünkü durumuna getirdim ve bunu yapmamın tek nedeni zevk için. Diğer kulüplerden birçok teklif aldım ama hiçbiri bana Fisher'la olan ilişkimi sunmuyor" diye konuştu. Kulübü amatörlükten profesyonel lige kadar taşıdı.

Suç baronu Eddie Richardson 1990'da ömür boyu hapse atıldıktan sonra, Arifler, Ada'nın yeni suç kralları oldu.



"POLİS 'ARİFLER'İ ÖVDÜ"

Güney Londra'nın yeraltı dünyasının kalbi olan Bermondsey, onların alanıydı. Kıbrıslı Türk ailesinin başında Bekir, Mehmet, Doğan ve Dennis kardeşler vardı. Dennis ve Mehmet, 1980'lerde İngiltere'nin güneydoğusundaki Securicor minibüslerini vurarak ciddi silahlı soygunlarla ün kazandılar.

Ailenin davasında ömrünün yarısını geçiren bir polis, "Arifler, Londra'da şimdiye kadar görülen en korkunç kötü adam çetelerinden biridir" dedi.

WOODHATCH'TE TUTUKLANDILAR

Kasım 1990'da maske takan ve ellerinde pompalı tüfekler bulunan Deniz ve Mehmet, bir Securicor minibüsünü soymaya teşebbüs ettikleri sırada Woodhatch'te tutuklandılar.

Soygunda kullanılan kamyoneti kullanan Mehmet Arif, polis tarafından vurulsa da hayatta kaldı.

Yolcusu Kenneth Baker, kesilmiş bir av tüfeğiyle silahlanmıştı ve memurlara ateş açmaya çalışırken vurularak öldürüldü.

'DÜK' LAKAPLI BEKİR TUTUKLANDI

Ailenin yedi erkek kardeşinden biri olan ve "Dük" lakaplı 52 yaşındaki Bekir Arif, 1999 yılında 12,5 milyon sterlin değerinde 100 kilo eroin tedarik etmek için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu kaçakçılığından da cezaevinde olan Doğan Arif'in cezaevinden aile servetini kontrol ettiği söyleniyor.

Ailelerinin, anakara Avrupa'ya gelen sevkiyatları denetleyen Türkiye'deki akrabalarıyla bağları olduğu söyleniyor.