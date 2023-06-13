Evlilik için uyumlu olan burçlar belli oldu. İmzayı atmadan önce mutlaka okuyun

Evlenmek, hayatınızda atabileceğiniz en büyük ve en riskli adımlardan biri olabilir. Hislerinize güvenerek hayatınızın aşkıyla bir yuva kurabilir ya da gökyüzünden yardım alabilirsiniz. İşte burçların evlilikteki uyumları…

Evlilik için uyumlu olan burçlar belli oldu. İmzayı atmadan önce mutlaka okuyun

Burçların uyumlarına dair birkaç örnek vermek gerekirse, Koç burcu ile Aslan burcu arasında muhteşem bir evlilik hayatı olabilmektedir. Her iki burç da enerjik ve liderdir.

Yengeç burcu ise tipik bir evlilik burcudur ve eşine değer verir.

Başak burcu ile Koç burcu arasındaki düşünceler ve amaçlar farklı olsa da, bu iki burcun uyumu mümkündür.

HANGİ BURÇLAR EVLENMEK İÇİN UYGUNDUR?

KOÇ-BOĞA: Boğa sizin değerinizi çok iyi bilecektir. Sizin sayenizde de Boğa canlanacak, neşelenecektir. Fakat Boğa, sizin hareketlerinizi kısıtlamamalı. Kısıtlandığınız zaman, çok sevseniz bile uzak kalmak isteyebilirsiniz.

BOĞA-ASLAN: Aslan burcuyla evlilik hayatınız boyunca eğlenceye doyamayacaksınız. Eğlenmeyi seven Aslanın mertliği ve cömertliği, sizi ayrıca etkileyecektir.

İKİZLER-YENGEÇ: Yengeçle bir ilişki kurmak için fedakarlık yapmanız gerekebilir. Yengeç domestik bir ruhtur; evine bağlıdır, biraz kuşkucudur ve kıskanç olabilir; yani sizin tam tersiniz. Bağımsızlığınızı her daim ilan etmiş, yeniliklere açık, sınırlardan hiç hoşlanmayan biri için bu zor bir ilişki veya evlilik olabilir.

YENGEÇ-KOVA: Bağımsızlığına düşkün Kova; siteme, imaya ve iğneleme gibi şeylere asla dayanamaz. Ayrıca bir Kova için akıl ve zeka çok önemlidir. Kovayla uzun yıllar evli kalmak istiyorsanız, ya çok zeki olmalısınız ya da kendinizi yetiştirmelisiniz.

ASLAN-YAY: Aslanla Yayın zevkleri ve amaçları aynıdır. Eğer Yayın bağımsızlığını tolere edebilirseniz, o da sizi evlilik hayatınızda mutlu edecek ve keyifli anlar geçirtecektir.

AKREP-TERAZİ: Terazi burcu, arkadaşlarına ve sosyal çevresine değer veren bir burçtur. Onun bu özelliği sizde kıskançlık yaratabilir. Onu kısıtlamadığınız ve özgür bıraktığınız takdirde mutlu bir birlikte olabilir.

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