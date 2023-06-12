Evlilikten yana en şanssız burçlar hangileri? Hangi burçlar evlilik ve ilişkilerde şanssızdır?

Astrolojideki bazı burçlar ilişki ve evlilik konularında daha şanslı olabilmektedir. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların ilişkilerde daha şanslı olduğunu araştırıyor. İşte evlilik ve ilişkilerde en şanslı burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR İLİŞKİLERDE DAHA ŞANSLIDIR?

KOÇ BURCU

Bazen evlilik içinde çatışmalara yol açabilecek dürtüsellik ve bağımsızlık arzusuyla mücadele edebilirler. Ancak, etkili iletişim ve uzlaşma isteği ile bu zorlukların üstesinden gelebilir ve ilişkilerini güçlendirebilirler.

BOĞA BURCU

İnatçı ve değişime karşı dirençli olabilirler, bu da evlilikte zorluklara yol açabilir. Ancak, açık fikirlilik ve uyum sağlama isteği ile istikrarlı ve kalıcı bir ortaklık kurabilirler.

ASLAN BURCU

İlgi ve tanınmaya güçlü bir ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç, eşlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak dengelenmezse, çatışmalara yol açabilir. Bununla birlikte, kişisel farkındalık ve karşılıklı destek ve takdire odaklanma ile Aslanlar, sağlıklı ve tatmin edici bir evliliği besleyebilir.

AKREP BURCU

Akrepler yoğun ve sahiplenici olabilir, bu da iyi yönetilmezse evliliğe baskı yapabilir. Bununla birlikte, güven, açık iletişim ve güvensizlikleri ele alma ve bunlarla çalışma isteği ile Akrepler, partnerleriyle güçlü ve derin bir bağ kurabilir.

YAY BURCU

Bu ihtiyaçlara saygı gösterilmez veya evlilik taahhüdü ile dengelenmezse, zorluklara yol açabilir. Bununla birlikte, etkili iletişim, uzlaşma ve paylaşılan deneyimlerle, bu burç sağlıklı ve tatmin edici bir evliliği sürdürebilir.

İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Oğlak, Kova ve Balıklar evliliklerini sürdürme konusunda çok temkinlidirler. Hiçbir şeyin veya kimsenin evliliklerini sabote etmesine izin vermezler.