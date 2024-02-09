Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
MİT, PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer’i yakaladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan PKK/YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) verdiği istihbarat desteğiyle yakalandı.

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Terör örgütü tarafından bomba düzeneği kullanma ve suikast konularında eğitilen teröristin, 2022-2023 yılları arasında Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı (EYP) sevkiyatı yaptığı belirlendi.

TSK'nın terörden arındırdığı bölgelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerine yönelik eylem hazırlığı yaptığı tespit edilen terörist Ahmet Al Hac Ömer, MİT’in istihbarat desteği ile Suriye'nin kuzeyinde yakalandı.

Teröristin bulunduğu adreste gerçekleştirilen arama sırasında; suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış uzaktan kumandalı EYP ele geçirildi.

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