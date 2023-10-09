Eylem yasağına rağmen HÜDA PAR'a sokaklar serbest. Hamas’a destek eylemi yaptılar

Van’da 9 Ekim’in de içinde olduğu eylem yasağına rağmen terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR Hamas’a destek eylemi düzenledi.

Eylem yasağına rağmen HÜDA PAR'a sokaklar serbest. Hamas’a destek eylemi yaptılar

Dün Diyarbakır’da Hamas’a destek mitingi yapan Gaffar Okkan’ı ve 5 polisi şehit eden terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR bugün de ‘her türlü eylem ve etkinliğin yasak’ ilan edildiği Van’da Hamas’a destek konvoyu düzenledi.

Van Valiliği kentte 9 Ekim'i de içine alacak şekilde 4 gün süreyle eylem yasağı getirmişti. Ancak bu yasağa rağmen HÜDA PAR eylem yaptı.

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KEFEN GİYDİLER

HÜDA PAR üyeleri dün İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanarak, Hamas’ın saldırısının ardından İsrail ordusunun Filistin’e yaptığı saldırıyı protesto etmişti. Partililer eylemde kefen giymişti.

Kuran-ı kerim okunmasının ardından başlayan eylemde "İstanbul'dan Gazze'ye Direnişe Bin Selam" şeklinde sloganlar atıldı.

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