Yatırımcılar ona koştu. İsrail-Filistin çatışmasının ardından

Filistin-İsrail çatışmalarının ardından yatırımcılar güvenli limana koştu. Altın ve gümüş fiyatları, çatışmalardan sonra haftanın ilk iş gününde yükseldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yatırımcılar ona koştu. İsrail-Filistin çatışmasının ardından

HAMAS'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce roket ve füze atmasıyla birlikte başlayan çatışmanın ardından altına rağbet arttı. Talep artınca da altın fiyatları ibresini yukarı çevirdi.

Hafta sonu yaşanan jeopolitik ristler uluslararası piyasalarda özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı en üst seviyeye çekti. Çünkü, HAMAS'ın yüzlerce İsrailliyi öldürmesinin ardından cevap çok sert geldi. İsrail Gazze şeridine füze yağdırdı, hava saldırısı gerçekleştirdi. İşte bu saldırıda yüzlerce Filistinli can verdi.

Çatışmalar savaşın daha genişleyeceğine işaret ediyor. İşte bu kapsamda risk algısı en üst seviyeye çıktı. Yatırımcılar güvenli limanlara sığınmaya kısacası altına yöneldi.

ALTIN FİYATLARI UÇTU

Uzmanlara göre, artan jeopolitik riskler çerçevesinde güvenli liman talebinin bir süre daha etkili olması bekleniyor.Bu gelişmelerle birlikte ons altın, sabah saatlerinde yüzde 1 artışla 1850 dolara yükseldi. Altının gram fiyatı 1647 TL’den satıldı. Çeyrek altın bugün 2 bin 841 TL satış fiyatıyla işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 11 bin 433 TL’den satıldı.

Altınla birlikte bir diğer değerli metal olan gümüş fiyatlarında da artış görüldü. Ons gümüş yüzde 0,4 yükselişle 21,68 dolardan işlem görürken gümüşün gramı 19,41 TL’den işlem gördü. Amerikalı ekonomistlere göre yatırımcılar çatışma ve savaş zamanlarında altın en mükemmel korunma yöntemi.

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