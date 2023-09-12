Eylül ayında hangi balık yenir? Hangi ayda hangi balıklar yenir?

Eylül ayının başlangıcıyla birlikte balık sezonu da açıldı. 1 Eylül’de av sezonu açılmasıyla balık çeşitleri sofralardaki yerini aldı. Peki, Eylül ayında hangi balık yenir? Hangi ayda hangi balıklar yenir?

Eylül ayında hangi balık yenir? Hangi ayda hangi balıklar yenir?

Kış aylarının gelmesiyle balık yemekleri de sofraları süslemeye başladı. 1 Eylül’den itibaren balıkçılar denize açılmasıyla pek çok balık çeşidi de tezgahlara çıktı. Peki, Eylül ayında hangi balık yenir? Hangi ayda hangi balıklar yenir?

Eylül ayı başı itibariyle balık sezonu açıldı, derya kuzuları tezgahlarda yer almaya başladı. Sağlığa faydası saymakla bitmeyen, tadıyla da sofraların başköşesine kurulan balıklar, farklı aylarda farklı yağ oranı ve lezzete sahipler.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Eylül ayında palamut, izmarit, istavrit, sardalya, kılıç, kırlangıç, lüfer kolyoz, barbunya, izmarit, çipura ve çinekop balıkları en lezzetli dönemlerini yaşıyor. Ve eğer balık tüketmek isteyen varsa bu balıkları seçmeleri tavsiye ediliyor.

HANGİ AYDA HANGİ BALIK YENİR?

OCAK: Lüfer, uskumru, palamut ve istavrit, kefal, hamsi, çinekop, tekir ve kırlangıç.

ŞUBAT: Kalkan, hamsi, gümüş, kalkan, izmarit, mersin, kefal, torik, kaya balığı, levrek, tekir, kefal, dere pisisi, minakop, midye.

MART: İzmarit, kalkan, mezgit, kaya balığı, mersin, kefal, mezgit, levrek, yayın.

NİSAN: Gümüş, kalkan, mersin, izmarit, levrek, kefal, morina, kaya balığı.

MAYIS: İzmarit, mezgit, kalkan, iskorpit, tekir, minakop.

HAZİRAN: Mercan, kaya balığı, akya, sarıağız, mersin, orfoz, orkinos, sardalya.

TEMMUZ: Çinekop, sarıağız, akya, sarıkanat, kaya balığı, orkinos, trança, istavrit, sardalya sinarit.

AĞUSTOS: Çinekop, sinarit, kaya balığı, sarıağız, sarıkanat orkinos, istavrit.

EYLÜL: Palamut, izmarit, istavrit, sardalya, kılıç, kırlangıç, lüfer kolyoz, barbunya, izmarit, çipura, çinekop, kırlangıç ve kılıç.

EKİM: Lüfer, barbunya, palamut, istavrit, tekir, pisi balığı palamut, barbunya, kılıç, çipura, lüfer, tekir, levrek, palamut, sardalya, traça orfoz.

KASIM: Uskumru, hamsi lüfer, barbun, mercan ve levrek.

ARALIK: Lüfer, palamut, uskumru, torik, uskumru, hamsi, barbunya tekir.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
iPhone 15 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 ne kadar kaç TL?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 86 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
Jüpiter yolculuğundan bir fotoğraf daha geldi. Dünya’dan 100 milyon mil uzaktan gönderildi
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Son Haberler
Büyükekşi artık kabak tadı verdi. Kuntz bile kovulmak istiyor. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Büyükekşi artık kabak tadı verdi. Kuntz bile kovulmak istiyor. Gürel Yurttaş yazdı
Milli Takım nasıl kurtulur? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı Spor
Milli Takım nasıl kurtulur? TSYD Başkanı Oğuz Tongsir açıkladı
Çine'den Türkiye'ye örnek proje Yaşam
Çine'den Türkiye'ye örnek proje
Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması Spor
Eljif Elmas'ın menajerinden transfer açıklaması
Bolu'da kızıl geyikler için ihale iptal davası Güncel
Bolu'da kızıl geyikler için ihale iptal davası
Okullarda kantin fiyatları uçtu. Türkiye yüzyılı'nda öğrenciler derslere aç giriyor Güncel
Okullarda kantin fiyatları uçtu. Türkiye yüzyılı'nda öğrenciler derslere aç giriyor
AKP'li başkan red oyu veren AKP'li Meclis üyesini görevden aldı Siyaset
AKP'li başkan red oyu veren AKP'li Meclis üyesini görevden aldı