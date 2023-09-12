Kış aylarının gelmesiyle balık yemekleri de sofraları süslemeye başladı. 1 Eylül’den itibaren balıkçılar denize açılmasıyla pek çok balık çeşidi de tezgahlara çıktı. Peki, Eylül ayında hangi balık yenir? Hangi ayda hangi balıklar yenir?

Eylül ayı başı itibariyle balık sezonu açıldı, derya kuzuları tezgahlarda yer almaya başladı. Sağlığa faydası saymakla bitmeyen, tadıyla da sofraların başköşesine kurulan balıklar, farklı aylarda farklı yağ oranı ve lezzete sahipler.

EYLÜL AYINDA HANGİ BALIKLAR YENİR?

Eylül ayında palamut, izmarit, istavrit, sardalya, kılıç, kırlangıç, lüfer kolyoz, barbunya, izmarit, çipura ve çinekop balıkları en lezzetli dönemlerini yaşıyor. Ve eğer balık tüketmek isteyen varsa bu balıkları seçmeleri tavsiye ediliyor.

HANGİ AYDA HANGİ BALIK YENİR?

OCAK: Lüfer, uskumru, palamut ve istavrit, kefal, hamsi, çinekop, tekir ve kırlangıç.

ŞUBAT: Kalkan, hamsi, gümüş, kalkan, izmarit, mersin, kefal, torik, kaya balığı, levrek, tekir, kefal, dere pisisi, minakop, midye.

MART: İzmarit, kalkan, mezgit, kaya balığı, mersin, kefal, mezgit, levrek, yayın.

NİSAN: Gümüş, kalkan, mersin, izmarit, levrek, kefal, morina, kaya balığı.

MAYIS: İzmarit, mezgit, kalkan, iskorpit, tekir, minakop.

HAZİRAN: Mercan, kaya balığı, akya, sarıağız, mersin, orfoz, orkinos, sardalya.

TEMMUZ: Çinekop, sarıağız, akya, sarıkanat, kaya balığı, orkinos, trança, istavrit, sardalya sinarit.

AĞUSTOS: Çinekop, sinarit, kaya balığı, sarıağız, sarıkanat orkinos, istavrit.

EYLÜL: Palamut, izmarit, istavrit, sardalya, kılıç, kırlangıç, lüfer kolyoz, barbunya, izmarit, çipura, çinekop, kırlangıç ve kılıç.

EKİM: Lüfer, barbunya, palamut, istavrit, tekir, pisi balığı palamut, barbunya, kılıç, çipura, lüfer, tekir, levrek, palamut, sardalya, traça orfoz.

KASIM: Uskumru, hamsi lüfer, barbun, mercan ve levrek.

ARALIK: Lüfer, palamut, uskumru, torik, uskumru, hamsi, barbunya tekir.