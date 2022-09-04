EYT mağdurları Kadıköy'den haykırdı: Bezduk daa

ARZU BAŞLANTI - KADIKÖY / YENİÇAĞ

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu (EYT) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, Kadıköy İskele Meydanı’nda yoğun katılım altında basın açıklaması gerçekleştirdi. 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı Kanun nedeniyle mağdur olan EYT’lilerin hak arayışının 23. yılı dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan Özüpak’ın sözleri sık sık sloganlar ile kesildi.

4 Eylül Pazar günü, saat 14.00’te başlayan etkinlikte EYT Federasyonu Başkanı Özüpak, EYT’nin ötelenen bir hak olduğunu belirterek, EYT’nin finansal değil, toplumsal bir problem olduğunun altını çizdi. Özüpak, “bir hakkın maliyet hesabı yapılabilir mi?” diye sordu. 20 yıldır iktidarda olan hükümetin vaat ve çözüm için takvim sunmasını da eleştirdi.

Gönül Boran Özüpak, basın açıklamasında iktidara 7 maddeden oluşan sorular yöneltti ve şu ifadelere yer verdi:

EVRENSEL HUKUK İLKELERİNE AYKIRI

“Kamuoyunda kısaca EYT olarak bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın mağduriyetine sebep olan yasanın kabulünden bu yana 23 yıl geçti. 8 Eylül 1999 yılında çıkarılmış olan 4447 sayılı yasaların bazı hükümlerinin evrensel hukuk kurallarına aykırı bir şekilde geçmişe yönelik olarak uygulanması emeklilikte yaş şartını ortaya çıkartmıştır. Mevcut emeklilik şartları kazanılmış haklarımız iken ilaveten üçüncü bir şart olarak eklenen yaş şartının geçmişe uzanması adaletsiz, eşitlik ilkesine aykırı, yasaların öngörülebilir ilkesinin hiçe sayıldığı bir şekilde düzenlenmiştir. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti yukarıda belirttiğim üzere maalesef 4 gün sonra 8 Eylül tarihinde 23. yıldönümünü tamamlayacaktır.

KARŞIMIZA BİRÇOK ENGEL ÇIKARTILDI

Bugüne kadar bu zorlu mücadelede karşımıza birçok engel çıkartıldı. Federasyon ve bağlı derneklerimiz olarak yılmadan, pes etmeden, aynı zamanda da kırmadan dökmeden mağduriyetimizi her alanda ve yasaların bize verdiği izinler çerçevesinde anlatmaya devam ettik halen de ediyoruz.

Bugüne baktığımızda nihayet EYT probleminin bir an önce çözülmesi gereken bir toplumsal problem olduğu iktidarından muhalefetine tüm siyasi partiler tarafından kabul edilmiş durumdadır.

ANA BABALARA MUHTAÇ BIRAKILAN BİR KUŞAĞIZ

Bizler yasanın talep ettiği çalışma sürelerini ve sigorta prim ödeme günlerini fazlasıyla doldurmuş hatta 2 kat hatta 3 kat daha fazlasını doldurmaya yaklaşmış emekçileriz. Bizler çalışma hayatına başlarken devletimizin bizden talep ettiği şartları yerine getiren ama söz verildiği gibi emeklilik haklarına kavuşamayan bir kitleyiz. Bizler emeklilik hayalleri ötelenen ve ilerlemiş yaşlarımıza rağmen emekli olamayan ya da emekli olup da 3.500 liralarla, 70-80 yaşlarındaki anne babalarının ellerine bakan, onlara muhtaç bırakılan bir kuşağız. Oysa olması gereken tam tersi değil midir?

5-10 DİKİŞ ATARAK MAAŞ ALAN BÜROKRATLAR

Cumhuriyet tarihinde en uzun süre çalışma hayatında kalmaya zorlanarak hem maaşlarımızdan peşinen kesilen primlerimiz hem de ödediğimiz gelir vergilerimizle aslında devletine uzun süre katma değer sağlayan, destek olan bir kuşağız.

Buna rağmen hainlikle bile suçlandığımız zamanlar oldu. EYT meselesi gündeme geldiğinde erken erken emeklilik istiyorlar, boş işler, köpük, bütçeye yük, çift dikiş söylemleri ile karşı karşıya kaldığımız zamanlar oldu. Bu asılsız suçlamalarla yaftalandığımız günlerde, bizlerin hayalini bile kuramayacağı bol sıfırlı maaşlarla 5-10 dikiş atarak maaş alan bürokratların varlığı ortaya çıktığında, canımızın ne kadar yandığını tarif bile edemeyiz.

EY 2023 GENEL SEÇİMLERİ SEN NELERE KADİRSİN?

Ve diyoruz ki, eyy 2023 genel seçimleri, sen nelere kadirsin? İktidara talip olan muhalefet partilerinin EYT konusunda vaat vermesini anlıyoruz da, kısa süre önce çözümü sürdürülemez bulan ve şu anda iktidarda olanların EYT çözümü için vaat vermelerini, üzerinde çalışıyoruz demelerini ve de takvim veriyor olmalarını anlamakta zorlanıyoruz. Şu anda zaten iktidardasınız. Üstelik de 20 yıldır devam eden bir iktidarsınız. Neden çözüm için vaat veriyorsunuz? Neden takvim sunuyorsunuz? Mağduriyet ortada ve 4 gün sonra 23. yıldönümünü tamamlıyor.

ÜZERİNDE AYLARCA ÇALIŞMA YAPMAYI GEREKTİREN BİR DURUM YOK ORTADA

Bizlerin talebi ve çözüm isteği çok net. Üzerinde aylarca çalışma yapmayı, araştırma komisyonları kurmayı gerektiren bir durum yok ortada. Tüm EYT’liler olarak çalışma hayatlarımıza başladığımızda tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde ötelenmiş emeklilik haklarımızı talep ediyoruz.

DEVLET BÜTÇESİNE YÜK DEĞİLİZ

EYT’liler olarak devlet bütçesine yük değiliz. Hak etmediğimiz bir şey istemiyoruz. Biz lütuf istemiyoruz. Biz sadaka istemiyoruz. Yeni mağduriyetler oluşmaması için bu yüzden çözümün de formülsüz olmasını istiyoruz. Şu anda masamızda tek formül var. Onu da zamanı gelince açıklayacağız söylemlerini ise gerçekten anlamakta ve kavramakta zorluk çekiyoruz.

1-Öncelikle neyin tek formülü? Yasa belli, mağduriyet belli, tek formül derken kastınız nedir?

2- Neyin zamanı gelince açıklayacaksınız? Vatandaşım mağdur edilmiş. Bir an evvel çözmem gerek demek yerine, oy kaygısında olup biz yaptık olduyla, yeni mağduriyetlerle mi yoksa seçim vaadiyle mi yol alacaksınız?

3- Formülünüzde 2008 yılında iktidarınızda çıkarılan aylık bağlanma oranlarının düşürülmesi ile kuşa dönen emekli maaşlarımız insanca yaşayabileceğimiz maaşlar olacak mı?

4- Çocuk yaşta çalışmaya başlarken sen çocuksun, çalışamazsın denilmediği meslek liselerinde stajla başlayan çalışma hayatımızda aldığımız sigorta numaralarımız sigorta başlangıcı sayılacak mı?

5- Hiçbirimizin çalışma koşullarının aynı olmadığı, zorluklarla geçen çalışma hayatımızda 08.09.1999 yılı öncesi başlangıcı olan prim günü eksik kaderdaşlarımıza en azından prim günlerini tamamlayabilmeleri için bir borçlanma gelecek mi?

6-EYT olup emekli olanların bekledikleri sürelerle bağlanan 3.500 TL emekli maaşlarına iyileştirme yapılacak mı?

7- En önemlilerden gördüğümüz sorunlardan biri de Z kuşağımız. Yani EYT’lilerin çocuklarının SGK yasalarından yaş haddi ve ABO sebebiyle güvenle bakabileceği SGK yasalarını tekrar ele alıp güvenli ortamı hazırlayacak mısınız?

YİNE Mİ SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANILACAK?

Gönül Boran Özüpak, basın açıklamasının sonunda, hükümet tarafından dillendirilen formül söylemlerinin ve “zamanı gelince açıklayacağız” şeklindeki ifadelerin EYT mağdurlarında EYT meselesinin yine seçim malzemesi olarak kullanacağı yönünde endişe yarattığını kaydederek, “bu artık bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir yaklaşım tarzıdır” dedi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR

Basın açıklamasının ardından alanda bulunan EYT mağdurlarının, Federasyon Başkanı Özüpak’a yoğun ilgi gösterdikleri görüldü. Vatandaşlar Özüpak ile fotoğraf çektirmek için yoğun bir çaba sarf ettiler.

ALANDAKİ AFİŞ VE DÖVİZLER DİKKAT ÇEKTİ

Alanda bulunan EYT mağdurlarının “Kazanılmış hak geri alınamaz,” “Kul hakkına formül olmaz; 99 öncesi neyse o, EYT haktır” şeklinde dövizler taşıdıkları görüldü.

EYT’liler, “Bezduk da” afişiyle Yeniçağ Gazetesi için özel poz verdiler.