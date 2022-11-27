EYT'de takvim yine değişti

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sigortalı olduktan sonra ‘oyunun kuralı değiştiği’ için iş hayatına başladığında vaat edilenden daha geç emekli olacak geniş bir kitle. Her siyasi görüşten, meslekten 'üyesi' var. 8 Eylül 1999’daki düzenlemeyle emeklilikleri ertelendi.

Düzenleme yapıldığında iktidarda olmayan AKP’nin yönetiminde geri adım atılmadı. Aksine 31 Mayıs 2006’da çıkarılan 5510 sayılı kanunla nihai emeklilik yaşı 65’e kadar çıkarıldı. Muhalefetin mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin teklifleri reddedildi. Gerekçe olarak, 'oluşacak mali yük' gösterildi.

Ekonomik krizin etkisiyle seçmen desteğini önemli ölçüde kaybeden iktidar, son dönemde EYT sorununu yeniden gündeme aldı. EYT'li sayısının, Mayıs 2022 itibariyle 4 milyon 683 bin 441 kişi olduğu belirtiliyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teknik çalışması biten düzenlemenin muhtemelen aralık ayının ilk haftasında Meclis'e sunulacağını açıklamıştı.

Ancak Gazete Duvar'da yer alan habere göre 5 Aralık’ta 12 gün sürecek bütçe mesaisine girecek Meclis’e bütçe maratonu sonrası biri enerji, diğeri ekonomi olmak üzere 2 torba kanunun daha sunulacağı ifade ediliyor. Bu teklifler de yasalaştıktan sonra her bütçe sonrası olduğu gibi çalışmalara kısa bir ara verileceği biliniyor.

AKP'li bazı yetkililer yoğun gündem nedeniyle EYT teklifinin aralık ayı içinde Meclis’e sunulsa dahi görüşmelerinin yapılıp yasalaşmasının ocak ayı ortasını bulabileceğini belirtiyor.