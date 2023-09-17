EYT'li Cem Yılmaz kendine emeklilik hediyesi aldı

Editör: Osmancan EROK

Cem Yılmaz, EYT kapsamında Bağ - Kur'dan emekli olmuştu. Ünlü komedyen, sosyal medya hesabından emekli maaşını açıklamıştı.

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri setinden bir fotoğrafını paylaşarak, "1996'dan beri setteyim. Etti mi sana 27 sene... Maaş 12 bin 800 TL. Allah bereket versin" notunu düşmüştü.

KLASİK MERCEDES ALDI

Klasik otomobil ve Türk ressamların eserlerini toplamaya başlayan Cem Yılmaz, kendine klasil tek kapılı Mercedes 190sl aldı.

İşteGündem'in haberine göre klasik otomobilin fiyatı 200 bin euro civarında.