'Ayzek' seyirciyi ters köşeye yatırdı. Gelen tepkiler dikkat çekti. Sosyal medya ikiye bölündü

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Do Not Disturb: Ayzek ile Bir Gece, 29 Eylül'de Netflix'te izleyicilerle buluştu. Film, pandemi yüzünden işsiz kalan Ayzek’in bir otelde iş bulduktan sonra başına gelenleri konu alıyor.

Film, Karakomik Filmler serisinde de yer alan Ayzek karakterini odağına alıyor.

Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak maceralara atılır. Hayatını düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur.

İŞTE İLK TEPKİLER

Film, çıkar çıkmaz sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, yapıma ilişkin ilk izlenimlerin isosyal medya üzerinden paylaşırken, sosyal medya adeta ikiye bölündü.