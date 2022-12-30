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  • EYT’liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? EYT’de son durum…

EYT’liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? EYT’de son durum…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" açıklanmasında bulunarak EYT’lilere müjdeyi verdi. EYT’liler şimdi de bayram ikramiyesi ve promosyondan yararlanıp yararlanmayacağını merak ediyor. Peki, EYT’liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? EYT’de son durum…

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:47
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EYT’liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? EYT’de son durum…

EYT’liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? EYT’de son durum…
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısında EYT’lilere dair yaptığı açıklamalarının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar emekli olabilecek. Yaklaşık 2 miyon 250 bin vatandaşın emekli olacağı haberinin ardından EYT’liler bayram ikramiyesi ve promosyonu merak ediyor. Peki, EYT’liler bayram ikramiyesi ve promosyon alacak mı? EYT’de son durum…

EYT’li vatandaşların ocak ayı itibarıyla kanunun Meclis’e sevk edilmesiyle komisyonda görüşülecek. Ocak ortası itibarıyla Meclis’te yasalaşmasını beklenmektedir.

Vatandaşlar ocak ayında emeklilik için başvururlarsa şubat ayında ilk maaşlarını alacaklar. Bununla beraber emekli maaşını almak istediği bankaya başvurup bana banka promosyonu koşullarını sorar ve sözleşme imzalarsa EYT’liler promosyon alabileceklerdir.

EYT’LİLER PROMOSYON ÖDEMELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

EYT’liler ilk maaşlarını almadan önce hesaplarına geçmesi bekleniyor. Banka ile anlaşmaya da bağlıdır.

Banka emekli maaşı alan müşterileri için promosyon verebiliyor. Bu şekilde EYT’liler promosyon alabilirler.

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