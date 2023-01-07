Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına başladı

Kamudan haber'de yer alan bilgilere göre, emeklilere güzel haber bu defa Akbank'tan geldi. Emekli maaşını üç yıl boyunca Akbank’tan alacağına dair taahhüt veren emekliler, maaş aralıklarına göre promosyon ödemesi alacak.

Bankanın açıkladığı promosyon kampanyasına katılmak isteyen kişiler, bankanın resmi işlem kanalları üzerinden başvurularını yapabilir.

Akbank'ın emekli promosyon miktarı ise şu şekilde:

3.500 TL Altında Maaş Alanlara: 4.200 TL

3.500 TL – 7.500 TL Arasında Maaş Alanlara: 4.850 TL

7.500 TL – 10.000 TL Arasında Maaş Alanlara: 6.250 TL

10.000 TL ve Üzerinde Maaş Alanlara: 7.000 TL

Karar'ın haberine göre ise, yaklaşık 2 milyon 200 bin EYT'linin emekli olacağının açıklanmasının ardından bankalar arasında promosyon savaşı başladı. Emekliler de ne kadar promosyon alacaklarını araştırmaya başladı.

Temmuz ayında başlayan emekli maaş promosyon ödemeleri, yeni yılda da devam ediyor. Maaşını farklı bir bankaya taşıyarak promosyon ödemesi alan emekliler yeni yılda verilecek promosyonların ne kadar olduğunu araştırırken, bankalardan tek tek açıklamalar da gelmeye başladı.

Bu kapsamda promosyon ücretlerini güncelleyen TEB yeni promosyon kampanyasını açıkladı. Maaşa göre promosyon ödemesi veren TEB, 4.200 TL'den 7.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.

TEB'in emekli maaşına göre verdiği promosyon ödemesi şöyle:

Emekli maaşı 3.500 TL'nin altında olanlara 4.200 TL,

Emekli maaşı 3.500 ile 7.500 TL arasında olanlara 4.900 TL,

Emekli maaşı 7.500 ile 9.999 TL arasında olanlara 6.300 TL,

Emekli maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olanlara 7.000 TL ödeme yapılacak.



TEB emekli promosyonundan faydalanmak isteyenlerin bankaya 3 yıl maaş alma sözü vermesi gerekiyor.