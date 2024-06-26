EYT’lilere AYM’den kötü haber

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından devletten yardım alan bazı dernek ve vakıflarda emeklilerin çalışmasına izin veren kanun maddesi iptal edildi. AYM’nin söz konusu kararı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası kapsamında geçtiğimiz yıldan bu yana emekli olup bu kurumlarda çalışmaya devam edenleri de etkileyecek.

İptal edilen madde ile, devletten yardım alan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi dernek ve vakıflarda artık emekli çalıştırılamayacak.

Bu dernek ve vakıflarda, geçen yıldan bu yana EYT kapsamında emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden birçok emekli, aylıklarını kestirerek çalışmaya devam edebilecekler veya çalışmakta oldukları kurumlardan ayrılacaklar.

İSTİSNA KAPSAMI 2021 YILINDA GENİŞLETİLDİ

2021 yılına kadari bazı istisnalar haricinde, emeklilerin kamuda çalışması tamamen yasaklanmıştı. 2021 yılında onaylanan torna yasa kanun ile, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na “Ek Madde 20” eklendi.

Bu ek maddeyle Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda emekli aylığı kesilmeden çalışmaya izin verildi be bu kurumlarda emekli olduktan sonra çalıştığı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilikleri iptal edilen ve geçmişe yönelik ödenen emekli aylıkları için borç çıkartılanlara da af getirildi.

Geçtiğimiz yıl çıkarılan torba kanunla birlikte, Vakfı da Ek Madde 20 kapsamına alındı.

AYM EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BULDU

Cumhuriyet Halk Partisi söz konusu ek maddenin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu ve AY, Ek Madde 20’yi iptal etti.

AYM, verdiği kararda, , genç nüfusun kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamının artırılması amacıyla yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmış kişilerin bu kurumlarda çalışmasının yasaklandığı, söz konusu ek madde ile Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’na istisna getirilmesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

AYM, devletten yardım alan söz konusu dernek ve vakıflarda, emekli çalıştırılmasına izin veren Ek Madde 20’yi iptal etti.

KARAR 14 HAZİRAN’DAN GEÇERLİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AYM bazı iptal kararlarının ardından, yasal boşluğun doğmaması için 6 ay, 9 ay gibi süreler verebiliyor. AYM’nin bu iptal kararı ise 14 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.

Başta Kızılay olmak üzere söz konusu dernek ve vakıflarda, geçtiğimiz yıl EYT kapsamında emekli olan çok sayıda çalışan bulunuyordu.

Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kişiler ya emekli aylıklarını kestirerek çalışmaya devam edebilecekler ya da çalıştıkları dernek ve vakıflardan ayrılmak zorunda kalacaklar.