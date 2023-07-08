EYT’lilere kötü haber. Meclis’e sunulan önergede ortaya çıktı

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinin ardından memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin de zam oranı belli oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekli maaşlarının yüzde 25 artırılmasına ilişkin madde kabul edildi. Ancak artış Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’nin memurların maaş artışları ile bazı vergileri artıran ve ek vergiler öngören ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşırlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, AKP, emekli maaşlarının yüzde 25 artırılması için önerge verdi.

Kanun teklifine yeni bir madde olarak eklenen önerge, komisyonda kabul edildi. Buna göre; memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak. Ancak, önergeyle getirilen yüzde 25’lik maaş zammından 2023 Ocak ayı öncesi emekli olanların yararlanması öngörüldüğü için EYT kapsamında emekli olanlar zamdan yararlanamayacak.

7 BİN 500 LİRA MAAŞ ALAN EMEKLİLER ZAM ALAMAYACAK

Bu emeklinin kök aylığı 7.500 liraya yükselecek. Ancak bu emekli zaten 7.500 lira aylık aldığı için ilave zam alamayacak. Hazine bu emekliye destek ödemesi yapmamış olacak. Buna karşılık örneğin kök aylığı 6 bin 500 lira olan ve Hazine desteğiyle 7 bin 500 lira aylık alan emeklinin 6 bin 500 liralık aylığı yüzde 25 artacağı için bu emeklinin yeni zamlı aylığı 8 bin 125 liraya çıkacak.