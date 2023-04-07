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Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması

SSK ve Bağ-Kurlular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı farklılıklarına ilişkin konuşan Bakan Bilgin, konuyla ilgili olarak bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 16:43
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Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması

Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin de aralarında bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini istedi.

Baran ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i makamında ziyaret etti. Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şemsiyesi altında bulunan 4a ve 4b, eski ifadeyle SSK ve Bağ-Kur'luların arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğuna dikkati çekti.

9 BİN PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLSÜN TALEBİ

Türkiye'de vergi vererek, istihdam sağlayarak, iş yeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan, aralarında ATO üyelerinin de bulunduğu Bağ-Kur'luların emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesini talep eden Baran, iş dünyasının gündeminde olan konu ve sorunlara ilişkin de Bilgin'e bilgi verdi.

BAKAN BİLGİN OLUMLU KARŞILADI İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, taleplere olumlu karşılık veren Bilgin, konuyla ilgili olarak bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Bilgin, bu çerçevede SGK’nin 4/B çerçevesine giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini belirterek istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi. (AA-İHA)

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