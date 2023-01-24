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EYT’lilere uzman uyarısı. Bunu yaparlarsa ömürleri uzayacak

Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu erken emekli olan insanlarla ilgili, “Sabah kalktığında bir amacı olarak uyanan insanlar iş stresi yaşasalar dahi çalışmayan insanlara göre daha uzun yaşıyorlar.” İfadelerini kullandı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:09
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EYT’lilere uzman uyarısı

EYT’lilere uzman uyarısı. Bunu yaparlarsa ömürleri uzayacak
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İHA’nın haberine göre; Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, erken emekli olan insanların psikolojilerinde ne gibi değişiklik olduğundan bahsederek, erken emekli olanlara çalışma hayatlarına devam etmeleri yönünde tavsiyelerini açıkladı.

Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, erken emekli olan insanların çalışma hayatlarına devam etmeleri önerisinde bulunarak erken emekli olanların çalışma hayatlarına devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“ÇALIŞABİLECEK GÜCÜNÜZ VARSA ÇALIŞMAYA DEVAM ETMENİZİ ÖNERİYORUM”

Erken emekli olmanın insanda oluşturduğu tükenmişlik hissinden bahseden Civelekoğlu, çalışma hayatlarına devam etmeleri yönünde önerilerde bulundu.

Çalışma hayatından erken emekli olanların hayatlarından da erken emekli olduğunu vurgulayan Civelekoğlu şunları belirtti:

“Sabah kalktığında bir amacı olarak uyanan insanlar iş stresi yaşasalar dahi çalışmayan insanlara göre daha uzun yaşıyorlar. Bu yüzden hayatta hedefleri kaybetmemek son derece önemlidir”

Erken emekli olan insanlara da öneri de bulunan Civelekoğlu, “Erken emekli olsanız dahi, çalışabilecek gücünüz varsa çalışmaya devam etmenizi öneriyorum” dedi.

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