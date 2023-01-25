EYT düzenlemesi Meclis'te. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi imzaya açıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesinin beklendiğini bildirmişti. Düzenlemenin Meclis’te imzaya açıldığı öğrenildi.



Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile bu yıl 2 milyon kişinin emekliliğe hak kazanması bekleniyor.



STAJ VE ÇIRAKLIK SÜRESİNİN SİGORTA BAŞLANGICINA DAHİL EDİLMESİ DURUMU OLACAK MI?

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, staj ve çıraklık sürelerinin başlangıç olarak sayılıp sayılmayacağına ilişkin, "Şu anda yok gibi görünüyor. Sunumu aldığınızda ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu görüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir düzenleme, sadece bugün için değil Türkiye’nin 40-50 yılına etkisi olacak bir düzenleme yapıyoruz. Gönül ister ki mümkün olduğunda bu alanı genişletelim. 1999 yapıyorsunuz bir günde kaçırdım diyen var. 2000 ile ilgili EYT kampanyası başlatanlar var. O yüzden bu dengeyi çok iyi tutmamız lazım. Devlet dediğimiz şey biziz. Hepimiz ortak bütçesi bu, önce elzem olanları yapmamız lazım." dedi.



İLK MAAŞ 1 MART’TA

Öte yandan bir televizyon programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’lilerin Mart’ın 1’inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis’ten çıkacak diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



BAĞ-KUR'LULAR İÇİN "İHYA" DEVREYE GİRECEK Mİ?

Bilgin, EYT’deki prim borçlanmasının borç yapılandırma paketi kapsamına girip girmeyeceğine ilişkin şu yanıtı verdi:



“Bizim borçlanmamız çok farklı, EYT kapsamındaki borçlanmalar bunun içinde değil. Onun borçlanması tamamen bizim geçerli olan kanunumuza göre yapılan bir şey. Mesela sen gelip, ‘5 bin prim gününü dolduramıyorum veya 9 bin prim gününü dolduramıyorum, 1000 gün eksiğim var, yapılandırayım.’ diyemezsin. Mevcut kanuna göre diyemiyorsun. Çalışacaksın 1000 gün daha, böyle bir borçlanma yok. (Bağ-Kur’lular için ‘ihya’ devreye girebilir mi?) Yok, EYT için devreye giremez. EYT’de bilfiil çalışmış olmalı. Yazılıp çizilenler doğru değil.”



İLGİLİ HABERLER